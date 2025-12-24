Příběh, který dojímá i fascinuje. Žena na invalidním vozíku pokořila vesmír
24. 12. 2025 – 8:36 | Zpravodajství | Alex Vávra
Německá inženýrka Michaela Benthausová se zapsala do historie jako první člověk na invalidním vozíku, který se dostal do vesmíru. Její krátký let s Blue Origin není jen technickým úspěchem, ale i silným symbolem toho, že ani těžký handicap nemusí znamenat konec velkých snů.
Německá inženýrka Michaela Benthausová se zapsala do dějin kosmonautiky jako první člověk s paraplegií, který se dostal do vesmíru. Krátký suborbitální let absolvovala na palubě rakety společnosti Blue Origin, kterou založil americký miliardář Jeff Bezos. Mise odstartovala v sobotu ze západního Texasu a trvala zhruba jedenáct minut, přesto se její význam vyrovná mnohem delším a technicky složitějším výpravám.
Benthausové je 33 let a profesně působí jako inženýrka v Evropská kosmická agentura. Právě práce pro evropskou kosmonautiku v ní dlouhodobě živila sen, který se po těžké nehodě zdál být definitivně ztracený. Přesto se ukázalo, že ani vážné tělesné omezení nemusí být konečnou překážkou na cestě ke hvězdám.
Let, který změnil pravidla hry
Raketa New Shepard NS-37 odstartovala v 8:15 místního času a během několika minut vystoupala do výšky přibližně 100 kilometrů. Tím překonala takzvanou Kármánovu hranici, považovanou za pomyslný okraj vesmíru. Cestující zažili krátký stav beztíže, během něhož se vznášeli v kabině a mohli sledovat Zemi z perspektivy, která je vyhrazena jen nepatrnému zlomku lidstva.
Na palubě bylo kromě Benthausové dalších pět pasažérů. Mezi nimi i Hans Königsmann, bývalý špičkový inženýr kosmického průmyslu původem z Německa, který sehrál zásadní roli v organizaci celé mise. Právě on pomohl propojit osobní příběh Benthausové s možnostmi, které nabízí komerční kosmonautika. Let byl už šestnáctým pilotovaným suborbitálním letem společnosti Blue Origin a dalším krokem v rostoucím byznysu vesmírné turistiky.
Z technického hlediska nebylo nutné provádět zásadní úpravy. Kapsle New Shepard byla od počátku navržena s ohledem na co největší jednoduchost a přístupnost. Benthausová se dokázala přesunout z invalidního vozíku do kapsle samostatně s pomocí jednoduchého přenosového řešení. I to ukázalo, že bariéry často nejsou technologické, ale spíše mentální.
Od nehody k inspiraci pro celý svět
Život Michaely Benthausové se dramaticky změnil ve 26 letech, kdy utrpěla vážné poranění míchy při nehodě na horském kole. Od té doby používá invalidní vozík. Zkušenost s náhlou ztrátou mobility ji přiměla mnohem citlivěji vnímat, jak nepřístupný je svět pro lidi s postižením, a to i v prostředí moderních institucí a vyspělých států.
Právě práce pro Evropskou kosmickou agenturu jí zároveň ukázala kontrast mezi technologickým pokrokem a společenskou realitou. Zatímco lidstvo je schopné posílat sondy k okraji sluneční soustavy, každodenní život lidí s handicapem zůstává plný překážek. Benthausová proto svůj let nevnímá jen jako osobní úspěch, ale jako symbol a výzvu ke změně.
Kontakt s Hansem Königsmannem byl zlomovým momentem. Obrátila se na něj s jednoduchou, ale zásadní otázkou, zda mají lidé s tělesným postižením v kosmonautice vůbec šanci. Odpovědí nebyla jen slova, ale konkrétní čin v podobě historického letu. Právě osobní odhodlání a vytrvalost Benthausové podle Königsmanna sehrály klíčovou roli v rozhodnutí celý projekt uskutečnit.
V době, kdy mezi soukromými kosmickými firmami sílí ostrá konkurence a o pozornost soupeří zejména Blue Origin a SpaceX vedená Elon Musk, se let Michaely Benthausové stal výjimečný nejen technologicky, ale především lidsky. Ukázal, že vesmír nemusí být výsadou dokonale zdravých jedinců a že skutečné hranice lidských možností se často nacházejí spíše v předsudcích než v konstrukčních výkresech raket.
Její mise tak vyslala silný signál daleko za hranice kosmodromu v Texasu. Naznačila, že budoucnost kosmonautiky může být otevřenější, rozmanitější a přístupnější, a že sny o vesmíru nemusí končit ani tam, kde se zdánlivě uzavírají dveře pozemského světa.