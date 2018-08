Babišovi chcípl pokusný kanárek. Neziskovkám miliardy zůstanou

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Václav Štefan

Andreji Babišovi se to nestává často. Tentokrát ale narazil. A tak couvá z myšlenky seškrtat miliardy pro neziskovky.

Zatracené neziskovky! Jsou to paraziti, kteří žijí z našich peněz, aniž by dělali něco pořádného. Většina lidí z (ne)ziskovek se v těchto organizacích, kterou jsou pro ně především výnosný byznys, jen schovává před skutečnou poctivou prací a fláká se se svými nanicovatými tituly ze zbytečných humanitních oborů. Navíc vymývají mozky naším dětem, tahají nám sem migranty, zastávají se Romů, a kdo ví jaké další nekalosti proti nám plánují, protože je beztak všechny ovládá ten gauner George Soros!

Podobné výpady na účet nestátních neziskových organizací padají prakticky denně. A nejen v temných hlubinách internetu, kde ze sebe anonymní uživatelé dostávají nahromaděnou frustraci.

Po vzoru Maďarska, kde z neziskových organizací premiér Viktor Orbán udělal veřejného nepřítele číslo jedna, se podobných útoků dopouští také čeští politici.

Neziskové organizace se zkrátka staly oblíbeným tématem laciné populistické politiky a slovo neziskovka je dnes v některých kruzích už spíše nadávka, než označení organizace fungující v rámci občanské společnosti. Po boku útočení na tradiční média a strašení migrační vlnou (která k nám stále ne a ne dorazit) je vymezování se proti neziskovkám další věcí, na kterou spousta lidí slyší a emocionálně reaguje.

"Neziskové organizace pokládám za pijavice na státním rozpočtu a na tomto názoru setrvávám," prohlásil například v minulosti v rozhovoru pro Blesk prezident Miloš Zeman, který pro lacině útočná vyjádření nikdy nejde daleko. Do neziskového sektoru se opírá často a opakovaně volá po omezení státních dotací.

Neziskové organizace, které si ze státní kasy berou největší částky, úplně nezapadají do rétoriky o parazitech podporujících migranty a pijavicích. Jsou to především o sportovní organizace. Dlouhodobě se na prvním místě v součtu přijatých dotací drží Fotbalová asociace České republiky. Tento fakt ale rétorikou populistických politiků a jejich příznivců zatím nijak neotřásl.

Kroužící Babiš

O něco nenápadněji se k nestátním neziskovkám chová Andrej Babiš. Šéf hnutí ANO se nedopouští tak ostrých útoků, jako třeba Miloš Zeman nebo Tomio Okamura. Místo toho kolem občanské společnosti nenápadně krouží jako hladový vlk, sem tam zavrčí a dál vyhlíží vhodnou příležitost k útoku. A jak ukázaly poslední dny, vhodný čas pro něj ještě nenastal.

Ministryně financí za ANO Alena Schillerová před dvěma týdny pro Českou televizi prohlásila, že by ráda na dotacích pro neziskové organizace ušetřila tři miliardy oproti necelým čtrnácti miliardám, které šly do neziskového sektoru v loňském roce. "Je obrovský prostor ušetřit za provoz neziskových a podobných organizací. Já budu ráda, když to budou tři miliardy," řekla šéfka financí.

Nyní ale ze svého vyjádření otevřeně couvá a prohlásil ho za vytržené ze souvislostí. Sám premiér Babiš si ještě přisadil a rovnou řekl, že je to celé lež. "A taky bych chtěl vyvrátit jednu lež. Možná jste slyšeli, že hodláme neziskovkám sebrat tři miliardy korun. Je to nesmysl. Všechno, co hodláme udělat, je prostě podrobná analýza výdajů," stojí v Babišově statusu na Facebooku, který se objevil týden po vyjádření Schillerové.

Takhle přímo vedle sebe obě vyjádření vypadají skutečně hodně absurdně.

Že podobná "vysvětlení" od premiéra a jeho ministryně zazněla až po týdnu, co se média slovy Schillerové aktivně zabývala a nejen z občanské společnosti se na ministryni financí snesla vlna kritiky, působí podezřele. Vypadá to, jakoby si Andrej Babiš testoval, co všechno si může dovolit. Oproti prezidentovi má totiž premiér tu nevýhodu, že chce, aby ho lidé měli rádi, zbytečně tak neprovokuje a vůči společnosti se snaží postupovat opatrně.

Andrej Babiš se tak v politice chová jako horník, který do dolu spouští klec s kanárkem, aby se ujistil, že ve štolách není plyn a může vesele kutat dál. Jeho ptáček ale po spuštění mezi neziskovky spadl z bidýlka a varoval tak šéfa ANO, že tudy to teď nepůjde.

Premiér tak nenápadně po vlně kritiky vycouval a rázem otočil, aby si nerozhádal lid. Určitě ale ne naposledy, takhle se přece dneska dělá "poctivá politika".