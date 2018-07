Neopíšeš, nesesmilníš, nezalžeš. Zábavné desatero Babišovy vlády

VIDEO KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Na morálku a slušné chování vládního týmu dohlédne osobně Andrej Babiš. V tomto oboru expert na slovo vzatý.

Andrej Babiš pamatuje na všechno. Také na to, aby se ministři chovali slušně.

Premiér sepsal, anebo spíš dal sepsat, etický kodex člena vlády. "Má to být jakési desatero pravidel řádného chování členů vlády. Je to už napsané, akorát to ostatní ministři ještě neviděli," řekl premiér webu Aktuálně.cz.

Vláda má kodex projednat koncem srpna po prázdninách.

Jak by takové desatero mohlo vypadat? V případě kabinetu vedeného Babišem takto:

1) Nepokradeš

dotace pro své vypasené korporace, ale přenecháš je těm, kteří je potřebují – menším a chudším firmám. Nebudeš účelově a dočasně vyvádět firmy ze svého holdingu, aby dosáhl na evropské peníze, jako v kauze Čapí hnízdo.

2) Neošidíš

stát na daních. Nebudeš využívat díry v zákonech, abys krátil daňové příjmy státu, jako premiér u dluhopisů.

Babiš si nechal od svého Agrofertu prodat korunové dluhopisy celkem za půldruhé miliardy korun, aby z nich nemusel platit daň z výnosu. (Po zaokrouhlení daně z koruny vycházela nulová daň.)

3) Neopíšeš

diplomku jako Taťána Malá nebo Petr Krčál. První za to zaplatila křeslem ministryně spravedlnosti, druhý seslí ministra práce a sociálních věcí. Třetím v řadě může být Lubomír Metnar, zatím ministr obrany, který řádně necitoval zdroje.

4) Nesesmilníš

s Tomiem Okamurou a jeho partou "přímých demokratů", ani s Vojtěchem Filipem a poslaneckým klubem třešničkářů. Platí pro ANOisty, kteří mohou partnerům ze sociální demokracie zahýbat se členy "záložní koalice".

5) Neurazíš

a nebudeš jako Babiš nadávat oponentům do "debilů a kokotů" (určeno pro Lubomíra Zaorálka), "ožralů a zlodějů" (adresováno Miroslavu Kalouskovi), pakáže (míněni novináři z ČT)…. Nebudeš oslovovat mladší politiky "kluci" (a političky "holky").

6) Nezalžeš,

jako Babiš v případě Čapího hnízda. Ještě jako ministr financí majitel ANO o farmě tvrdil: "Není to moje. Je to nějaký firmy, která patří do holdingu." Vydržel s tím až do chvíle, než Česká televize zveřejnila záznam, na kterém mluví o "čapáku" jako "svém nejlepším projektu".

7) Nevyslovíš křivou přísahu,

jako Babiš, který ve sněmovně přísahal na zdraví svých dětí, že neví, kdo akcie Čapího hnízda vlastnil. Nakonec ale přiznal, že byly napsané na jeho děti a přítelkyni.

8) Nezneužiješ svého postavení,

zejména se vyvaruješ toho, abys pro své firmy získával státní zakázky a svá média úkoloval – byť nepřímo přes své lidi ve vedení svěřenských fondů.

9) V jednoho Babiše věřiti budeš,

jeho kritikům nebudeš naslouchati, i kdyby nakrásně měli pravdu, protože "pravdu má náčelník". Howgh!

10) Budeš ctít premiéra svého a nevezmeš jeho jméno nadarmo,

protože Babiš je nenahraditelný. Navíc by to ani nenechal bez trestu, protože je ješitný.

K desateru Babišovy vlády se patří podotknout, že etický kodex pro ministry dal dohromady před pěti lety tehdejší předseda úřednického kabinetu Jiří Rusnok. Nazval ho "Mise vlády – hodnoty a pravidla naší služby" a dodnes ho můžete najít na vládním webu (tady). Nedopadlo to s ním ale slavně.

Vládní kodex byl vlastně obdobou etických kodexů známých z firemního prostředí. Ve spisku se mimo jiné psalo: "Za všech okolností ctíme dobré mravy a chováme se vždy slušně… Na dotazy odpovídáme otevřeně."

Na tyto zásady zapomněl (nebo je vůbec nečetl) ministr zemědělství František Koníček. "Co je vám po tom. Chováte se jako hovado," obořil se na novinářku, která se ho ptala na jeho angažmá ve firmách, jejichž majitelé zůstávají skryti za anonymními akciemi.

Nejznámější faux pas ale spáchal sám premiér Rusnok při tlachání s ministrem obrany a správcem státní pokladny. Zachytily ho ruchové mikrofony ve sněmovně. "Ty vole, umřel Mandela," zoufal si Rusnok a své obavy, že mu vzhledem ke zraněnému menisku prezidenta nezbude, než letět do Jižní Afriky na pohřeb Nelsona Mandely, završil povzdechem: "Tak je to v pr*eli."