ANO ovládlo obce, v Praze ale propadlo. Výhra v senátních volbách patří ODS

Hnutí ANO vyšlo z obecních voleb jako největší vítěz, získalo nejvíce velkých měst. V Praze ho ale zřejmě čeká opozice, Praha Sobě už začíná jednat o koalici. Napříč republikou pak tradičně získala nejvíc hlasů místní hnutí. V prvním kole senátních voleb dopadla nejlépe ODS, její kandidáti vyhráli v devíti z 27 obvodů. V Praze se konečné výsledky očekávají až v ranních hodinách.

V Praze ve volbách do zastupitelstva města se po sečtení tří čtvrtin okrsků do vedení vrátila ODS se 17,74 procenta hlasů před Piráty se 17,29 procenta. Těsně přes 16 procent má hnutí Praha Sobě a také koalice TOP 09, STAN a lidovců Spojené síly pro Prahu. ANO kleslo na páté místo s 15,71 procenta. Jiné strany se do zastupitelstva nedostanou.

Finální výsledky budou známé až nad ránem. Hnutí Praha Sobě však již v noci zahájilo jednání o případné koalici na pražském magistrátu. Do jeho štábu těsně před půlnocí dorazili představitelé Koalice pro Prahu Jiří Pospíšil (TOP 09) a Hana Kordová Marvanová. Lídr hnutí, starosta Prahy 7 Jan Čižinský novinářům řekl, že už během večera odmítl nabízené schůzky s ANO i ODS. Pospíšil před zahájením jednání řekl, že Koalice pro Prahu bude jednat i s ostatními stranami včetně ODS, ale do koalice s ANO by nešel.

Zastupitele poprvé od roku 1990 nebudou mít komunisté a sociální demokraté, podle propočtů ČTK už nemají šanci překročit potřebnou pětiprocentní hranici. ČSSD získala po sečtení tří čtvrtin okrsků 2,93 procenta, komunisté 3,42 procenta. Zelení, kteří byli stejně jako ČSSD dosud zastoupeni i ve vedení města za Trojkoalici s lidovci a STAN, zatím dostali 1,80 procenta.

Hnutí ANO zvítězilo z krajských měst v Ostravě, Olomouci, Jihlavě, Hradci Králové, Karlových Varech, Ústí nad Labem, Pardubicích, Českých Budějovicích a Zlíně. Vyhrálo také v Brně a velmi těsně i v Plzni. V Liberci skončilo ANO druhé, vyhráli tam Starostové pro Liberecký kraj.

Z dalších statutárních měst zvítězila v Karviné a ve Frýdku-Místku ČSSD. V Třinci vyhrálo sdružení Osobnosti pro Třinec, v Kladně Volba pro Kladno a v Mostě ProMOST. Občanští demokraté zvítězili v Jablonci nad Nisou, Mladé Boleslavi a Teplicích. ANO vyhrálo v Přerově, Prostějově, Havířově, Děčíně a Opavě.

Jasný signál

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš označil výsledky v krajských a okresních městech za úspěch. ANO podle něj mění Českou republiku k lepšímu. Výsledky v Praze Babiš považuje za důsledek toho, jaké bylo působení zástupců ANO v hlavním městě. Neočekává, že by výsledek voleb ovlivnil fungování koaliční menšinové vlády ANO a ČSSD.

Podle předsedy ODS Petra Fialy občanští demokraté ve volbách jasně posílili a ukazuje se, že strana jde krok po kroku správným směrem. V příštích volbách do Poslanecké sněmovny by prý měla ODS bojovat o směřování Česka proti levicovému hnutí ANO. Babiš předtím při hodnocení voleb levicovou orientaci svého hnutí odmítl a Fialu kvůli podobným vyjádřením kritizoval.

Předseda ČSSD Jan Hamáček bere výsledek voleb jako signál, že se sociální demokracie už odrazila ode dna, na které dopadla v loňských sněmovních volbách. Úspěchy se dostavily tam, kde je strana konsolidovaná, řekl. Vyzdvihl výsledky v Karviné, Frýdku-Místku či Náchodě, naopak pro velká města chce hledat nová témata, za vhodné považuje dostupné bydlení.

Volby se podle komisí obešly bez větších problémů. V Ústeckém kraji ale policie přijala několik podnětů kvůli podezření z možného pokusu o ovlivnění voleb, všemi se zabývá. Kriminalisté zasahovali ve volebních místnostech v Ústí nad Labem a Bílině na Teplicku, podrobnosti ale zatím policie sdělovat nebude.

Druhé senátní kolo v barvách ODS a ANO

Volby do senátu podle očekávání přinesly porážku pro vládní ČSSD, která místo 13 křesel bude mít šanci obhájit pouze pět, a mít tak nejvýše sedmnáctičlenný klub. Nebude tak už asi mít nejsilnější senátní frakci a tím možnost nominovat předsedu horní komory.

Předseda ODS Petr Fiala vyhodnotil výsledky voleb tak, že jeho strana jde správným směrem. Věří, že kandidáty ODS ve druhém kole podpoří i další demokratické strany. "Tak jak ODS pomohla postoupit do druhého kola společným kandidátům se stejným cílem: Nedopustit zvětšování vlivu spojenectví ANO, ČSSD a komunistů i v Senátu," uvedl v tiskové zprávě.

Premiér a předseda vládního hnutí ANO Andrej Babiš uvedl, že bude spokojený s každým získaným mandátem. ANO v nynějších volbách žádný neobhajovalo. Babiš nepředpokládá, že by výsledek voleb, v nichž oslabila vládní ČSSD i KSČM, která menšinový kabinet podporuje, ovlivnily fungování kabinetu. "Já se žádnou změnou nepočítám," řekl.

Sociální demokracie podle svého předsedy Jana Hamáčka vůbec nemohla pomýšlet na to, že by ve volbách do Senátu uspěla podobně jako před šesti lety. Pětici postupujících do druhého kola voleb do horní komory považuje za úspěch pro ČSSD.

K pozici nejsilnější senátní frakce nejblíže KDU-ČSL, která může ke 14 jistým senátorům přidat další čtyři. Lidovcům pomohlo i znovuzvolení Jiřího Čunka senátorem už v prvním kole. Úspěšní byli v prvním kole i kandidáti STAN, kteří mohou mít 15 senátorů. Kluby lidovců a Starostů spolu úzce spolupracují a stanou se asi dominantní silou v horní komoře.

Vládní koalice ANO a ČSSD na většinu v horní komoře nedosáhne. Potřebovala kvůli tomu vyhrát ve 23 obvodech, šanci ale dostane maximálně v 17.

ODS a ANO podle výsledků po sečtení hlasů z devíti desetin okrsků měly shodně po 11 finalistech z 50. Pokud by jedenáctka občanských demokratů druhé kolo senátních voleb vyhrála, mohla by mít 17 senátorů. To je i maximální možný počet senátorů ANO, pokud by jejích 11 finalistů uspělo. Ve třech obvodech se pravděpodobně střetnou občanští a sociální demokraté, ve třech zástupci ODS a ANO.

Neúspěchem skončily senátní volby pro KSČM, jejíž jediný senátor Václav Homolka mandát na Chomutovsku neobhájil. Komunisté tak asi poprvé od vzniku horní komory v ní nebudou zastoupeni, neboť málo pravděpodobné, že by jejich jediná finalistka Milada Halíková na Karvinsku porazila favorizovaného Petra Víchu z ČSSD. Do Senátu se opakovaně nedostali ani zástupci SPD Tomia Okamury. Okamura to nevidí jako větší problém. Podle něj se musí zástupci SPD nejprve vyprofilovat na komunální úrovni.

Úspěšní byli naopak Piráti, které ke svému jedinému senátorovi mohou přidat další dva. Předseda Pirátů Ivan Bartoš míní, že strana má stále želízka v ohni, ale možná doplácí na to, že se buduje odspodu a její kandidáti nejsou celorepublikově známí. Posílit svůj pětičlenný klub o další tři členy může hnutí Senátor 21.