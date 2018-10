Posloužíte ve volbách jako užiteční idioti?

ANKETA KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Drazí Češi, tahle otázka je teď klíčová. Když se podíváte na bizarní postavy, které se ve volbách ucházejí o hlasy, musí vám být jasné proč.

Patrně jste zaznamenali, že začínají volby. Už týdny se na vás (nebo vám) z plakátů smějí lidé, se kterými byste až na výjimky na pivo nikdy nezašli. Některé dobře znáte. Víte, že to, co před čtyřmi lety slibovali, nesplnili a bez ostychu to samé slibují znovu.

Jiné kandidáty neznáte. Je vám však jasné, že slibují nerealistické věci, které splnit nemohou.

Takže si vyberte. V obou případech můžete posloužit jako užitečný idiot.

Mirek Dušín, nebo Dlouhé Bidlo?

Pro později narozené připomínám, že pojem užitečný idiot se používal za studené války pro obyvatele západních států, kteří vyjadřovali sympatie se sovětským režimem. Byli pokládáni za naivky využívané sovětským vedením.

Převedeno na české volební reálie se za užitečného idiota dá pokládat volič, který ve víře, že hlasuje pro Mirka Dušína a Rychlé šípy,ve skutečnosti volí Dlouhé Bidlo a Bratrstvo kočičí pracky.

Jsou nicméně voliči-záškodníci, kteří budou Bratrstvo kočičí pracky volit záměrně. Jejich mentalitu vystihl oscarový režisér Michael Moore.

"Někteří voliči, kteří mají sklon k záškodnictví. Miliony z nich se považují za tajné anarchisty, a sotva se za nimi zatáhne plenta volební kabinky, dají tomu volný průchod," napsal o nich na svém blogu (tady).

Následuje vzorek kandidátů, kteří na užitečné idioty a záškodníky spoléhají.

Demolínek

Jednou z nejznámějších postav pražské politiky se stal Petr Dolínek, náměstek primátorky odpovědný za dopravu. Tento sociální demokrat dokázal zablokovat povrchovou dopravu nejen v centru metropole, ale také na příjezdových komunikacích.

Oblibu Pražanů si získal koordinovaným přístupem k opravám vozovek a pragmatickým postojem k mostům. Pokud samy nespadnou (jako lávka v Tróji), řeší jejich opravu demolicí. Proto se mu říká Demolínek.

Sociální demokraté ho chtěli navrhnout na vyznamenání Za zásluhy o výstavbu. Jenže přehlédli, že tohle ocenění bylo po listopadu 89 zrušeno. A tak Dolínka, "Pata a Mata v jednom", za budovatelské zásluhy aspoň znovu nominovali mezi kandidáty do pražského zastupitelstva.

Rudá Marta

Nejen dobří, ale také špatní rodáci o sobě dávají vědět v čase voleb. Do druhé kategorie spadá i Marta Semelová. Ostřílená komunistka, přezdívaná pro svůj světonázor Rudá Marta, kudy chodí, tudy vykládá, jak za komunistů se v Praze žilo blaze.

Poté, co se v loňských volbách nedostala do sněmovny, kandiduje do Senátu a současně na post pražské primátorky. Doufejme, že soudružka, která rok co rok u hrobu Klementa Gottwalda procítěně vzpomíná na Vítězný únor, vyrazila v liberální a prozápadní Praze do předem prohrané bitvy.

Rudé Martě lze přát jediné: Aby jí v Muzeu komunismu, nabídli roli údernice v živém obrazu "Socialistickou výrobou k lepšímu zítřku".

Džordžíno

Kdo by neznal Jiřího Paroubka? Expremiér kandiduje na senátora na Ostravsku. Emeritní sociální demokrat proslul skromností, kterou doložil výrokem "Já se do žádných mocenských pozic nehrnu". K jeho jedinečným vlastnostem patřila také tolerance k odlišným názorům, kterou prokazovali pohůnci mlátící na jeho mítincích opovážlivé kritiky. Byl známý i tím, že se obklopoval vybranou společností, takže na křtu jeho literární prvotiny se střílelo a vraždilo.

Nedávno na Džordžína Paroubka upozornila manželka Petra, kterou politik kdysi oblouznil sexy-mozkem a která se s ním teď rozvádí. Vyklopila na něj, že nosil domů milionové částky v hotovosti. Paroubek ji obvinil ze lži. Vzápětí však ze sebe musel udělat blbce a přiznat, že mu někdo vyluxoval domácí trezor, ve kterém měl tři a půl milionu korun v dolarových bankovkách – půjčku od přítele-podnikatele.

Džordžíno je však charakter. Slíbil, že si půjčku "odpracuje". Nejspíš bude v Senátu zasedat, až se z lavice bude prášit.

Doktor Sysel

David Rath, obdobně jako jeho souputník z Lidového domu Paroubek, sbíral bankovky po milionech. Před dolary však dával přednost českým kačkám. Je vlastenec!

Peníze jako středočeský hejtman neveřejně inkasoval za veřejné zakázky. Nosil je v krabici od vína do své vily v Hostivici, kde je syslil pod plovoucí podlahou.

Klec však sklapla a soud ho poslal na osm a půl roku do vězení. Jenže doktor Rath nemíní čekat na verdikt odvolací instance a kandiduje do Senátu – stylově v Litoměřicích, kde seděl ve vazební věznici.

David Rath už seděl k ministerské sesli, v křesle hejtmana, ve sněmovně, ve vazební věznici, a teď by rád seděl v Senátu. Pokud na Litoměřicku propukne epidemie šílenství…

Lovec muslimských baboček

Další bizarní postavou, která kandiduje do Senátu, je entomolog Martin Konvička. Původně se specializoval na motýly, teď nahání se sítí po lukách muslimské přivandrovalce, aby je namlel do masokostní moučky. Svou novou profesi nazývá "deislamizátor".

Vlastní rozsáhlou kolekci motýlů. Imigranta – vyznavače islámu zatím do své sbírky nepolapil. Jako jeden z vůdců protiislámské fronty však hýří aktivitou. Během posledních pěti let stihl založit a opustit Blok proti islámu, rozejít se s Úsvitem a vytvořit dvě další strany Alternativa pro Česko a 7. Republika. Teď kandiduje na Ostravsku za Nezávislé proti Paroubkovi. Dvojka k pohledání.

Nestyďte se nevolit!

Krátce volbami vždy nastává čas pro moralistickou masáž, společenský nátlak na ty, kteří se volit zdráhají. Kdo nevolí, nemá právo do politiky mluvit. Může být rád, že dýchá vzduch!

Patříte do kategorie nevoličů? Nemůžete si vybrat kandidáty, kteří by vám stáli za hlas? Nemusíte si připadat provinile. Chyba nemusí být na straně poptávky (voliče), ale nabídky (kandidátů).

Nevolit není ostudou. Nevolič žádnou škodu nenapáchá. Na rozdíl od užitečného idiota nebo záškodníka.