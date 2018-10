Zpovykanci udělali Babišovi škrt přes 130 milionů. A bude líp?

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Andrej Babiš s ANO vyhrál komunální volby a uspěl v prvním kole voleb senátních. Není to však triumf, o kterém snil. Něco mu chybí.

Souhrn poznatků z komunálních a senátních voleb začněme, jak jinak, u hnutí ANO.

ANO zůstává nejúspěšnějším politickým seskupením v zemi. V komunálních volbách si upevnilo vedoucí pozice v krajských městech, s výjimkou propadáku v Liberci.

Největší skvrnou na úspěchu Babišova politického projektu je však Praha.

Guláš snědli, hlasy nedali

Volby, do kterých Andrej Babiš investoval nevídaných 130 milionů, potvrdily, že Praha je jiná než zbytek Česka. Do téhle země vlastně ani nepatří. Nevděční a zpovykaní Pražané kazí výsledky velkouzenářově družině, která chce, "aby bylo líp".

Vítězství v Praze vyhlásil Babiš za prioritu. "Já budu spokojen, když vyhrajeme Prahu, to je hlavní cíl, to je prestižní záležitost," pravil v pátek, když volil v Průhonicích. Metropoli dal oblepit billboardy a pražské organizaci vnutil jako lídra svého člověka – Petra Stuchlíka, který naléval guláš.

Přesto v Praze skončili Babišovi lidé až na pátém místě, byť se ztrátou pouhých dvou křesel na vítězné občanské demokraty. Jenže proti výsledku z roku 2014 ztratili čtvrtinu hlasů, z 22 procent spadli na 16. Prostě sešup.

"V Praze jsme toho prostě moc neukázali," přiznal AB v neděli na svém facebookovém účtu.

Táhne kvalita, ne slevy

Sociální demokraté jsou hlavními poraženými. Propadli v Praze, kde nepostoupili na radnici hlavního města ani na žádnou radnici městských částí. Ztráty zaznamenali také ve svých tradičních baštách v severních Čechách a na severní Moravě. A rovněž v Senátu.

V metropoli vsadili oranžoví na předpoklad, že volební lístek může fungovat jako slevový kupon nebo poukaz na dárky. A tak nabízeli slevu na elektřinu a plyn, zdarma MHD a dotaci na lyžařský výcvik i školu v přírodě. Přepočítali se.

Patrně si nepovšimli výzkumu trhu, který provedla společnost GfK. Její sonda dospěla k poznatku, že roztočená slevová spirála v Česku zpomaluje. Mzdy a platy rostou a čím dál víc spotřebitelů si dopřává kvalitnější, tím pádem dražší zboží.

Češi prostě přestávají na slevy slyšet. Nejen v obchodu, ale i v politice. Od vedení měst požadují kvalitní služby, namísto těch druhořadých zdarma či ve slevě.

Dinosauři vymírají

Komunisté ve volbách propadli. Ztratili mnoho míst v místních zastupitelstvech a je patrné, že pozbudou také jediného zástupce v Senátu.

Vše ukazuje na to, že komunisté se brzy postěhují do muzeí – jako dinosauři. Vymírají, obdobně jako druhohorní ještěři před 65 miliony let po dopadu meteoritu na území dnešního Mexika.

Nejlépe to dokazuje úbytek jejich kandidátů. Postavili jich o 3700 méně než před čtyřmi lety. Tento pokles je přitom setrvalý. "Čekám, že se úbytek komunistických kandidátů ještě zrychlí, " řekl Radiožurnálu politolog Stanislav Balík z Masarykovy univerzity

Důvod je nasnadě: Žádný meteorit, ale vysoký věk straníků. Zatímco počátkem století měla KSČM přes 100 000 členů, teď něco přes 30 000. Věkový průměr straníků je přitom kolem 70 let a biologické hodiny měří čas neúprosně.

Kotěhůlky stranám nevěří

Velká města a venkov jsou dva světy. Ve městech vítězí strany, proto se tam přetřásají výsledky stran – ANO uhájilo pozici nejsilnější strany, uspěli občanští demokraté, Piráti, lidovci či Starostové a nezávislí. Na sestupné dráze setrvala TOP 09 a KSČM. Propadli sociální demokraté.

Na vesnicích ale stranám nevěří. Tam většinou vyhrávají místní sdružení.

Nejvíce zastupitelských křesel v těchto volbách získala (a tradičně v komunálních volbách získávají) různá místní sdružení nezávislých kandidátů. Tvoří je lidé, kteří v hospodě usedají k jednomu stolu. Svorně nadávají na velkou politiku, na EET, na úředního šimla, na dotace velkým zemědělským molochům… prostě na věci, o kterých rozhodují z jejich pohledu mimozemšťané v Práglu.

Nic přitom neukazuje na to, že by se tyto dva světy měly prolnout.

Vypráskali jsme špatné rodáky...

RIP, prohráli jste, odpočiňte si od politiky. Navěky. To se dá popřát mnoha obskurním kandidátům, které voliči zavrhli, třeba Martě Semelové. Komunistka, příznačně přezdívaná Rudá Marta, v kampani vykládala, jak se za komunistů v Praze žilo blaze. Takový bulšit! Pražané ho pochopitelně nestrávili. Semelová propadla ve volbách do pražského zastupitelstva i do Senátu.

Do Senátu na Domažlicku kandidoval jiný Gottwaldův pohrobek, Josef Švarcbek, absolvent Vysoké školy politické, který si za jméno hrdě píše titul RSDr. Hlásal po gottwaldovsku, že bohatým je nutné brát peníze, protože je beztak získali nepoctivě. Voliči mu nedali šanci.

Dalším ze zavržených kandidátů-špatných rodáků je David Rath, který jako hejtman inkasoval miliony za veřejné zakázky a v krabici od vína je přenášel do své vily, kde je ukrýval pod podlahou. Stopku mu v prvním kole senátních voleb ukázali voliči na Litoměřicku.

V senátních volbách propadl i bojovník za záchranu západní civilizace Martin Konvička, jedna z nejbizarnějších postav české politiky. Tento entomolog, který svou politickou profesi nazývá "deislamizátor", proslul výrokem, že muslimy namele do masokostní moučky.

... a zvolili ty, kteří mají názor

Do kategorie politiků, kteří mají vlastní (někdy i svérázný) názor a za sebou porci politické práce, patří třeba lidovec Jiří Čunek, hejtman Zlínského kraje. Kandidoval už potřetí na Zlínsku do Senátu a postoupil hned z prvního kola, protože získal většinu hlasů.

Občanský demokrat Jaroslav Kubera, starosta Teplic, kandidoval do Senátu dokonce počtvrté a s převahou první kolo vyhrál, takže se dá očekávat, že si své senátorské křeslo udrží.

Mezi výrazné postavy voleb se řadí také primátor Ostravy za ANO Tomáš Macura, který číslo na Babišův mobil nepotřebuje. Není jeho poskokem. Hnutí zajistil třetinu hlasů na ostravské radnici. Anebo Jan Wolf, sociálnědemokratický primátor Karviné, který jinak neúspěšnou stranu dovedl ve slezské metropoli k zisku 44 procent hlasů.

U těchto politiků se dá říct: Je to v lidech, ne ve stranickém tričku. Bohužel, je jich zoufale málo.