21. 3. 2026 – 18:53 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Ženy po čtyřicítce dělají před spaním tuhle chybu. Ráno ji uvidíte v zrcadle
zdroj: Freepik.com
Ženy po čtyřicítce často dělají jednu nenápadnou chybu, kterou považují za zdravou. Večerní pití vody může ovlivnit spánek i vzhled pleti. Stačí změnit načasování.

Večer si nalijete sklenici vody, možná i dvě. Máte pocit, že děláte něco správně. Vždyť hydratace je přece základ. Jenže právě tenhle zdánlivě nevinný zvyk může být důvodem, proč se ráno díváte do zrcadla a vaše pleť působí unaveněji, než by měla.

A s přibývajícím věkem je ten rozdíl viditelnější.

Nejde o vodu, ale o načasování

Pití vody je důležité. Jenže stejně důležité je i to, kdy pijete.

Když tělu dodáte větší množství tekutin těsně před spaním, nemá prostor je přirozeně zpracovat. V noci by mělo odpočívat, ne řešit přebytek tekutin. Výsledkem může být nejen přerušovaný spánek, ale i zadržování vody v těle.

A právě to se nejvíc projeví na obličeji.

Ráno v zrcadle: co vlastně vidíte

Otoky pod očima, lehce napuchlá tvář, méně výrazné kontury. Věci, které si často spojujeme s věkem, ale někdy za nimi stojí úplně jiný důvod.

Během noci se pleť přirozeně obnovuje. Jakmile ale spánek není dostatečně hluboký, regenerace se zpomaluje. A každé probuzení tenhle proces narušuje.

Ráno pak pleť nepůsobí svěže, i když jste přes noc „nic nedělala“.

Po čtyřicítce se všechno násobí

Tělo už nefunguje stejně jako dřív. Regenerace je pomalejší a i malé návyky mají větší dopad.

To, co vám ve třiceti nevadilo, může být po čtyřicítce vidět téměř okamžitě. Pleť je citlivější a každé narušení spánku se na ní projeví rychleji.

Mýtus zdravého zvyku

Pijte hodně vody“ je rada, kterou slýcháme neustále. A je správná. Jenže málokdo dodá to podstatné – že záleží na načasování.

Pokud většinu tekutin vypijete během dne a večer příjem omezíte, tělo má čas vše zpracovat. Pokud ale pijete těsně před spaním, zatěžujete ho ve chvíli, kdy by mělo odpočívat.

Co funguje lépe než večerní sklenice vody

Místo snahy „dohnat“ hydrataci večer má mnohem větší smysl zaměřit se na jednoduché věci:

  • večer ubrat a nepřetěžovat organismus
  • dopřát si kvalitní spánek

Protože právě spánek je to, co se na pleti projeví nejvíc.

Někdy stačí opravdu málo

Posunout poslední větší sklenici vody o pár hodin dřív a večer už jen lehce doplňovat tekutiny. Ráno pak může být úplně jiné.

Svěžejší. Klidnější. Přirozenější. A bez zbytečného tlaku na dokonalost.

Tagy:
voda pití hydratace před spaním
Zdroje:
Mayo Clinic, Healthline, sleepfoundation.org
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

