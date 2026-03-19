Nejstarší technika hubnutí: Stačí hrstka před spaním a nepotřebujete dietu

19. 3. 2026 – 17:29 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Večer vás přepadne hlad, ale bojíte se sáhnout po jídle, abyste nepřibrali? Nejste sami. Právě večerní chutě jsou jedním z důvodů, proč lidé často sahají po dietách, které ale dlouhodobě nefungují.

Přitom existuje jednoduchý trik, který znaly už předchozí generace – dát si malé množství správného jídla před spaním.

Když tělo říká, že má hlad

Kručení v břiše není jen nepříjemný zvuk. Podle nutriční specialistky Tracy Lockwood Beckermanové jde o signál, že tělu chybí energie a živiny. Ignorování hladu může vést nejen k horšímu spánku, ale i k větší chuti na sladké další den.

Právě proto není vždy ideální chodit spát úplně nalačno. U některých lidí to může způsobit noční probouzení nebo rozkolísání hladiny cukru v krvi.

Jednoduché řešení, které má smysl

Odpověď může být překvapivě jednoduchá – hrst ořechů.

Například vlašské ořechy obsahují kombinaci živin, které tělo večer ocení. Najdete v nich bílkoviny, zdravé tuky, vlákninu i vitamín E. Právě tato kombinace pomáhá navodit pocit sytosti a zároveň nezatěžuje trávení tak, jako těžká jídla.

Navíc obsahují antioxidanty a látky, které mohou přispět ke klidnějšímu usínání.

zdroj: Freepik

Pomocník, ale ne zázrak

Ořechy samy o sobě hubnutí „nezpůsobí“. Mohou ale pomoci v jedné zásadní věci – zabránit přejídání a nočním chutím. Díky tomu se snáze udrží vyvážený režim, který je pro kontrolu váhy klíčový.

Je ale důležité držet se rozumného množství. Ořechy jsou sice zdravé, ale zároveň kalorické. Ideální je opravdu jen malá hrst.

Pro koho to může být vhodné

Večerní malá svačina může pomoci například:

  • lidem, kteří se v noci budí hlady
  • těm, kdo mají kolísavou hladinu cukru v krvi
  • každému, kdo večer bojuje s chutěmi

Naopak pokud večer hlad nemáte, není důvod se do jídla nutit.

Malý návyk, který může změnit víc, než čekáte

Někdy nejde o velké diety, ale o drobné změny. Hrst ořechů před spaním může být jednou z nich. Pomůže uklidnit tělo, zlepšit spánek a zároveň snížit riziko, že ráno sáhnete po něčem nezdravém.

A právě v tom může být její největší síla.

Zdroje:
healthline.com, pmc.ncbi.nlm.nih.gov, medicalnewstoday.com
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

