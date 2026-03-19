Děti mého švagra chodily tajně do pokoje mé dcery. Když jsem viděla záběry z kamery, zůstala jsem v šoku
19. 3. 2026 – 16:27 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Rodina je základ života, a to i v případě těch nejbližších, jako jsou neteře a synovci. Všichni jsme jedna krev. Magda v domnění, že je to svaté a jasně dané, ani netušila, čemu svou dceru vystavuje.
Vdáte se a rodinu svého muže získáte bez ptaní. Měla jsem štěstí, můj muž měl skvělou rodinu. Cítila jsem velkou podporu, hlavně od jeho bratra, později mého švagra. Přál nám naši lásku a tlačil nás ke svatbě. Nakonec se tak stalo a všichni jsme byli, jak se říká, jedna velká rodina. Jenže jen do doby, než se nám všem narodily děti a vyšlo najevo to, co mělo zůstat navždy skryto.
Byl pro mě největší oporou v těch nejtěžších chvílích
Švagr Jirka byl moje vrba, i ve chvílích, kdy jsem měla s Jonášem, svým mužem, krizi. Právě díky němu jsme k sobě znovu našli cestu. Bylo to náročné období a já pomalu ztrácela naději na normální vztah. Jirka mě bez nároku na cokoli utěšoval a hledal způsoby, jak nás s Jonášem znovu spojit.
Povedlo se mu to. O rok později jsem měla na prstě zásnubní prsten a další rok přišla svatba. Byly to nádherné chvíle. I Jirka si našel tu pravou a řekla bych, že to byly naše nejlepší roky. Dva bratři a jejich ženy si rozuměli a trávili spolu co nejvíc času.
Když jsem konečně otěhotněla, všichni jsme si byli ještě bližší
Pak se Jirkovi narodil syn a o rok později dcera. Mně a Jonášovi se nedařilo a znovu přišla krize, kdy se všechno obracelo proti nám. I tehdy se Jirka snažil, abychom se nerozvedli, a dělal všechno pro to, aby nás udržel pohromadě. Hodiny si se mnou telefonoval, uklidňoval mě a vysvětloval, proč se ke mně Jonáš chová tak či onak.
Až po třech letech se zadařilo a otěhotněla jsem. Zrovna jsem byla s Jirkou na obědě, když se mi najednou udělalo zle. Zasmál se a řekl: „To bude holka.“ Měl pravdu. Opravdu jsem čekala dceru. Když se narodila, náš vztah se ještě prohloubil. Pro mě i Jonáše byl obrovskou oporou.
Narození mé dcery všechno změnilo
Malá Magdalénka se narodila v květnu a já z ní nemohla spustit oči. Hýčkala jsem ji a dělala všechno pro to, aby byla tou nejšťastnější holčičkou pod sluncem. Byla jsem do své dcery zamilovaná. Jonáš byl skvělý otec, ale někdy toho na něj bylo moc, a tak se raději zdržoval víc v práci. Dětský pláč a moje nevyspalost na něj byly příliš. Jirka k nám pravidelně chodil se svými dětmi. Hrál si s ní a byl z ní doslova unešený. „No ty jsi panenka,“ říkával. Když děti povyrostly, byla s nimi větší zábava. Do doby, než Majda začala mluvit.
Magdalénka se přede mnou snažila skrývat tajemství
„Maminko, proč Pavlík a Petruška chodí do mého pokoje, když se na ně nedíváš?“ nechápala jsem Magdalénčina slova. „Proč by nemohli chodit do tvého pokoje bez mého svolení? Jsou to tvoje rodina.“ Magdalénka si hrála s panenkou a pokračovala: „Ale oni mi říkali, že ti nemám říkat, že tam chodí.“ Byla jsem v údivu a nechala jsem to být. „Dětská představa,“ říkala jsem si.
Jenže o pár dní později se Magdalénce udělalo velmi zle. Odvezla ji sanitka do nemocnice, kde jí vyplachovali žaludek. „Paní Komárková, vaše dcera musela sníst inkoust nebo něco podobného. Došlo k otravě.“ Zůstala jsem stát jako opařená. „Otrávila se?“ opakovala jsem po něm. O pár dní později jsem si Magdalénku odvezla domů. Pořád mi nešlo do hlavy, jak se mohla otrávit.
Instalovala jsem kameru do pokoje mé dcery
Dala jsem do jejího pokoje kameru, abych zjistila, jestli potají nejí něco, co nemá. To, co kamera o pár dní později zachytila, mi doslova vzalo dech. Po další návštěvě mého švagra s dětmi jsem viděla, jak ti dva potají jdou do Magdalénčina pokoje. Dali na stůl čokoládky a bonbony a rychle z pokoje odešli.
Nic neobvyklého, dokud jsem ty sladkosti nevzala a pro jistotu neochutnala, jestli v nich něco není. Intuitivně mě napadlo, že to není jen tak, když to dělají potají, protože jsem sladké Magdalénce nezakazovala. A pak to přišlo. Po kousnutí do čokoládky vytekla modrá tekutina. Nebylo jí moc, ale bylo to zvláštní.
Při odhalení pravdy mě doslova zamrazilo
Při další návštěvě jsem ukázala video i sladkosti Jirkovi i Jonášovi, abych zjistila, co se děje. Jirka pak vzteky bez sebe udeřil na své děti. Po chvíli se přiznaly, že je o to prosila maminka, aby potají dávaly Magdalénce tyhle sladkosti. Úplně mě zamrazilo. „Proboha proč?“ zeptal se jich Jirka. „Maminka nemá ráda Magdičku, prý ji miluješ víc než nás.“ Jirka se zarazil a podíval se na mě. Vzal děti, omluvil se a odešel. Od té doby s námi přerušili veškerý kontakt, i s Jonášem. Jediné, co jsem se dozvěděla od tchyně, bylo, že si chce zachránit manželství.
Tento článek vznikl na základě skutečné události, fotografie použitá v textu je pouze ilustrační.