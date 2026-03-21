Tenhle „líný“ účes z 90. let dobývá jaro 2026: Omladí o roky a zvládnete ho za pár minut
21. 3. 2026 – 16:39 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Dlouhý bob se letos vrací ve velkém stylu a není to náhoda. Účes, který milovaly ikony 90. let, dnes znovu zaplavuje ulice i sociální sítě. Důvod je jednoduchý: sluší téměř každé ženě, nevyžaduje složitý styling a působí přirozeně mladistvě.
Móda je cyklická a aktuální sezóna to potvrzuje víc než kdy jindy. Vedle retro outfitů se vrací i účesy, které v sobě mají nenucenost a lehkost. Právě takový je takzvaný „líný bob“ – delší verze klasického mikáda, která nepotřebuje žádnou okázalou dokonalost.
Účes, který nosily supermodelky i filmové hvězdy
Inspiraci najdeme u ikon 90. let – od Naomi Campbell po Julii Roberts. Dnes na něj navazují současné hvězdy jako Lily Collins nebo Selena Gomez, které ukazují, jak univerzální tenhle střih vlastně je.
Dlouhý bob není ani příliš krátký, ani příliš dlouhý. Právě proto působí tak přirozeně a nenásilně. Není tedy divu, že se stal hitem letošního roku. Pokud máte delší vlasy a chcete změnu, ale bojíte se radikálního střihu, je to ideální mezikrok.
Proč ho ženy milují? Důvodů je hned několik
Tenhle střih funguje napříč typy vlasů i tvary obličeje. Nezáleží na tom, jestli máte vlasy jemné, husté, rovné nebo vlnité – dlouhý bob si s nimi poradí.
Dlouhý bob sluší téměř každému tvaru obličeje – dokáže zjemnit hranaté rysy, opticky prodloužit kulatý obličej a dodat rovnováhu i protáhlým nebo srdcovým typům. Díky variabilní délce, vrstvení a stylingu se snadno přizpůsobí individuálním rysům a vždy působí přirozeně lichotivě.
Navíc je extrémně variabilní. Můžete ho nosit uhlazený a elegantní, ale stejně dobře vypadá i lehce rozcuchaný, jako byste si s ním vůbec nedala práci. A právě to je na něm nejpřitažlivější.
Bonus? Stále ho snadno sepnete do culíku nebo stáhnete do nízkého drdolu.
„Líný bob“: trend, který nevyžaduje dokonalost
Zapomeňte na přehnaně uhlazené účesy. Trendem je přirozenost a lehká nedokonalost. Vlasy mohou mít objem u kořínků, jemné vlny nebo jen přirozenou strukturu.
Stačí pár minut – klidně jen projedete vlasy kulmou s větším průměrem nebo je necháte volně uschnout. Výsledek bude působit uvolněně, ale přitom stylově.
A přesně o tom je současný „ležérní luxus“, který vládne módě i beauty světu.
Jak si dlouhý bob upravit, aby vypadal perfektně
Možností je víc, než se zdá:
- lehké vlny pro objem a pohyb
- rovné vlasy pro minimalistický look
- vrstvení pro větší dynamiku účesu
- objem u kořínků pro mladistvý efekt
Základem je ale zdravý vzhled vlasů. Nezapomeňte proto na bezoplachovou péči a tepelnou ochranu, bez které se styling neobejde.
Proč právě teď
Dlouhý bob není jen dalším trendem. Představuje přirozenou odpověď na současnou touhu po jednoduchosti, nenucenému stylu a upraveném vzhledu bez zbytečné námahy, což je v dnešní uspěchané době čím dál důležitější.