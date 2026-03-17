Tahle chvíle během dne probouzí u žen největší chuť na milování
17. 3. 2026 – 18:04 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Touha po milování u žen není úplně náhodná. Ovlivňuje ji biologie, psychika i každodenní rytmus. Právě proto se může výrazně lišit nejen mezi jednotlivými lidmi, ale i v průběhu dne.
Kdy tedy ženy skutečně touží po sexu nejvíc? Podle sexuologů existují určité vzorce, které se opakují častěji, než bychom čekali. Aktivní zapojení ženy přitom hraje v intimním životě zásadní roli.
Pokud je však zahlcená každodenními povinnostmi, jen těžko se dokáže uvolnit a plně prožít i ty nejhezčí chvíle. Právě proto odborníci doporučují vytvořit prostor, ve kterém může na chvíli vypnout. I drobná pomoc nebo pozornost ze strany partnera může výrazně změnit atmosféru a přinést do intimního života větší lehkost i intenzitu.
Večer jako nejčastější vrchol touhy
U mnoha žen se sexuální touha zvyšuje ve večerních hodinách, nejčastěji mezi 18. a 22. hodinou. Tělo je po dni uvolněnější, stres ustupuje a organismus se přirozeně ladí na klid a blízkost. Práce odvedená, domácnost uklizená a děti většinou spí. Pracovní povinnosti jsou splněné, domácnost ztichlá a děti často už spí. Právě tehdy vzniká prostor oprostit se od každodenního shonu a naladit se na intimnější, vnímavější rovinu prožívání.
Roli hrají i hormony jako oxytocin nebo endorfiny, které podporují pocit pohody a propojení s partnerem. Právě v tomto čase tak může být snazší navázat intimitu a reagovat na spontánní podněty.
Ráno nemusí být pro každého ideální
Naopak ranní hodiny bývají pro část žen méně přirozené. Tělo se teprve probouzí a hormon melatonin může ještě ovlivňovat úroveň energie i naladění.
Odpoledne může být biologicky ideální, ale realita je často večer kvůli životnímu stylu.
To ale neplatí pro všechny stejně . Některé ženy mohou po kvalitním spánku naopak pociťovat vyšší energii a větší otevřenost intimním prožitkům.
Velkou roli hraje i menstruační cyklus
Sexuální touha se může měnit i v průběhu menstruačního cyklu. V některých jeho fázích, zejména při vyšší hladině estrogenu, může být přirozeně silnější.
Nejde přitom jen o biologii. Do hry vstupují i psychické faktory, nálada nebo celková životní pohoda.
Každé tělo má svůj vlastní rytmus
Přestože existují obecné trendy, žádné univerzální pravidlo neplatí pro všechny. U některých žen může být vrchol touhy pozdě v noci, u jiných brzy ráno.
Klíčem tak zůstává především vzájemná komunikace, vnímání potřeb partnera a respekt k individuálnímu nastavení. Právě to může mít na kvalitu vztahu větší vliv než jakýkoliv „ideální čas“.