17. 3. 2026 – 18:04 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Tahle chvíle během dne probouzí u žen největší chuť na milování
Touha po milování u žen není úplně náhodná. Ovlivňuje ji biologie, psychika i každodenní rytmus. Právě proto se může výrazně lišit nejen mezi jednotlivými lidmi, ale i v průběhu dne.

Kdy tedy ženy skutečně touží po sexu nejvíc? Podle sexuologů existují určité vzorce, které se opakují častěji, než bychom čekali. Aktivní zapojení ženy přitom hraje v intimním životě zásadní roli.

Pokud je však zahlcená každodenními povinnostmi, jen těžko se dokáže uvolnit a plně prožít i ty nejhezčí chvíle. Právě proto odborníci doporučují vytvořit prostor, ve kterém může na chvíli vypnout. I drobná pomoc nebo pozornost ze strany partnera může výrazně změnit atmosféru a přinést do intimního života větší lehkost i intenzitu.

Večer jako nejčastější vrchol touhy

U mnoha žen se sexuální touha zvyšuje ve večerních hodinách, nejčastěji mezi 18. a 22. hodinou. Tělo je po dni uvolněnější, stres ustupuje a organismus se přirozeně ladí na klid a blízkost. Práce odvedená, domácnost uklizená a děti většinou spí. Pracovní povinnosti jsou splněné, domácnost ztichlá a děti často už spí. Právě tehdy vzniká prostor oprostit se od každodenního shonu a naladit se na intimnější, vnímavější rovinu prožívání.

Roli hrají i hormony jako oxytocin nebo endorfiny, které podporují pocit pohody a propojení s partnerem. Právě v tomto čase tak může být snazší navázat intimitu a reagovat na spontánní podněty.

small-bucket-garden-plums-white-table-with-tablecloth
Magazín
Stačí jich pár, ale záleží na tom, kdy je během dne sníte. Pro tělo mohou být skutečným pokladem

Ráno nemusí být pro každého ideální

Naopak ranní hodiny bývají pro část žen méně přirozené. Tělo se teprve probouzí a hormon melatonin může ještě ovlivňovat úroveň energie i naladění.

Odpoledne může být biologicky ideální, ale realita je často večer kvůli životnímu stylu.

To ale neplatí pro všechny stejně . Některé ženy mohou po kvalitním spánku naopak pociťovat vyšší energii a větší otevřenost intimním prožitkům.

ChatGPT Image 16. 3. 2026 13_37_55
Magazín
„Neber si mého tátu,“ prosil mě nevlastní syn. Pravda, kterou jsem odhalila, mi vyrazila dech

Velkou roli hraje i menstruační cyklus

Sexuální touha se může měnit i v průběhu menstruačního cyklu. V některých jeho fázích, zejména při vyšší hladině estrogenu, může být přirozeně silnější.

Nejde přitom jen o biologii. Do hry vstupují i psychické faktory, nálada nebo celková životní pohoda.

Každé tělo má svůj vlastní rytmus

Přestože existují obecné trendy, žádné univerzální pravidlo neplatí pro všechny. U některých žen může být vrchol touhy pozdě v noci, u jiných brzy ráno.

Klíčem tak zůstává především vzájemná komunikace, vnímání potřeb partnera a respekt k individuálnímu nastavení. Právě to může mít na kvalitu vztahu větší vliv než jakýkoliv „ideální čas“.

Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Prezident zákon o státním rozpočtu podepíše v pátek, potvrdil Hrad

Následující článek

Kouč Rulík po mistrovství světa skončí na střídačce českých hokejistů

