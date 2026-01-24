Konečně je po všem? Kuchařová prohrála soud s Brzobohatým
24. 1. 2026 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Dvouleté tahanice jsou u konce. Respektive mohly by být, kdyby se nikdo neodvolal.
Po úmorných odkladech a nekonečných soudních stáních konečně padl rozsudek v kauze Ondřej Brzobohatý vs. Taťána Kuchařová.
Hudebník zažaloval svou bývalou manželku za to, že se podle něj úmyslně snažila zveřejnit znění církevní žaloby, pomocí níž se snažila dosáhnout zrušení manželství v očích církve.
V této žalobě měla o Brzobohatém uvádět lživé informace ohledně jeho sexuálních preferencí (tvrdila, že je trans, že to chce v posteli jako žena a že nedokáže počít dítě) a snahou o zveřejnění se tudíž dopustila nactiutrhání.
Soudní tahanice začala v lednu 2024, včera, tedy v pátek 23. ledna 2026, konečně padl rozsudek: Brzobohatý je v právu.
Kuchařová se mu musí na vlastní náklady omluvit prostřednictvím deníku Blesk, nesmí opakovat zmiňovaná tvrzení a bývalému manželovi musí navíc vyplatit 250 tisíc korun coby nemajetkovou újmu.
Omluvit se ale musí i Brzobohatý: Podle soudu totiž bez důkazů obvinil exmanželku z toho, že cílem šíření žaloby v médiích byla snaha hudebníka poškodit. To se ale dle názoru soudce naplno nepotvrdilo.
Bitva nicméně vůbec nemusí být u konce, protože obě strany mají k dobru odvolání a vypadá to, že minimálně jedna z nich své právo hodlá využít, tvrdí magazín eXtra.
Uvidíme, jak se bude věc vyvíjet dál a kolika soudních stání se nakonec ještě doopravdy dočkáme.