Partner nesplnil důležitý slib, tak ho zažalovala. "Hulvátství není trestné," vzkázala soudkyně
3. 3. 2026 – 8:31 | Magazín | BS
Vztahová rozepře skončila až před soudem, který musel zjišťovat, jak daleko do partnerského soužití vlastně zasahuje právo a co už se nevyplatí řešit.
Snad žádný vztah se neobejde bez občasného tření, výměny názorů, ostřejší debaty a, když už je hodně špatný den, úplně normální hádky. Dozvuky neshod bývají také ledasjaké – někdy se partneři usmíří hned, jindy to trvá, někdy vztah skončí...
Ale že by vás po hádce hnal partner před soud, to už opravdu zas tak běžné nebývá. Pravda, některé známé tváře české veřejnosti by o tom mohly vyprávět, ale o nich se momentálně nebavíme.
Naše historka totiž pojednává o úplně normálním páru, žádných celebritách: Novozélandská dvojice, která už tvořila pár víc než šest let, se domluvila, že partner na letiště odveze partnerku, která měla letět na koncert, na nějž se velmi těšila, a že se pak postará o jejich psy.
Muži se ale nejspíš nechtělo, ačkoliv o přesných důvodech můžeme jen spekulovat. Faktem zůstává, že svůj slib nakonec nesplnil, přítelkyni nechal viset a nikam ji neodvezl. V domluvený den nedal vědět a prostě se neukázal.
Což je samozřejmě chování, za které by zasloužil pár pohlavků, když už něco jednou slíbil. Ale ani on v tu chvíli netušil, jaký si na sebe upletl bič. Přítelkyně se totiž rozzuřila do běla, jelikož jí kvůli nezodpovědnosti drahého uletělo letadlo a psy musela na chvíli odložit do placeného útulku, a pohnala amanta rovnou k soudu!
Argumentovala, že slibem ve skutečnosti proběhl verbální kontrakt (ústní dohoda, jinak řečeno), který pak přítel porušil a způsobil škodu, za kterou jí nyní náleží náhrada. A jelikož byla vytočená, jak zákon káže, rovnou žádala i náhradu za dřívější situaci, kdy za přítele během výletu cosi zaplatila.
Zda pár zůstal spolu, se explicitně neuvádí, bylo by to nicméně s podivem. Obžalovaný se nakonec neobtěžoval dorazit nejen na letiště, ale poté ani k soudu, píše The Guardian.
Nakonec ale ani nemusel, protože soudkyně Krysia Cowie nechtěla o ničem ani slyšet a všechny vznášené nároky zamítla. Verbální kontrakt sice v právu opravdu existuje, ale obě strany musí předem dát jasně najevo, že úmyslně vstupují v právně závaznou smlouvu. Což se na běžné sliby a prohlášení při partnerském soužití aplikovat zkrátka nedá. Oficiální rozsudek si můžete prohlédnout zde.
Pánové tedy mohou být relativně v klidu, i když pětkrát slíbí, že vynesou odpadky, a i přesto na to pošesté zapomenou, žádné právní následky nehrozí.
Vzkaz od soudkyně je jasný: Že se někdo chová jako necitlivý hulvát k partnerce, ještě neznamená, že se zprotivil právu. Příklad si nicméně raději neberte.