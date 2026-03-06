Běžně za desítky tisíc, v Actionu nyní za 800 korun: Spotřebič, co nesmí chybět v žádné domácnosti
6. 3. 2026 – 8:00 | Magazín | BS
Oblíbený diskontní řetězec nabízí spotřebič, který využije drtivá většina lidí, za velmi přátelskou cenu.
Proti gustu žádný dišputát! Pokud nedáte dopustit na klasickou kávu v tureckém stylu a trocha plivání lógru vás ani omylem nevyvede z míry, nebo máte radši lehčí chuť třeba z french pressu či naopak vytaženější, ostřejší moka konvičku, pak každému, co jeho jest.
Každý má ale občas chuť na pořádné espresso a ještě lepší je, když se nemusíte o nic starat, stisknete jedno tlačítko a káva se vám sama narodí před očima. Zkrátka a dobře: Domácností, co by opravdu nikdy nevyužily kávovar, najdeme jen pomálu.
Sortiment je samozřejmě obrovský a opravdu profesionální stroje stojí i těžké statisíce. Když se vrátíme nohama na zem, pořád můžeme pořídit automaty za desítky tisíc ve vyšší střední třídě, nebo třeba pákové pomocníky za pár tisíc.
A pokud je vám fuk značka a nehodláte z kapsy možná zbytečně tahat tučné štosy bankovek, mohla by přijít k chuti nabídka oblíbeného řetězce Action. Ten totiž právě nabízí základní kapslový kávovar za 800 korun.
Dává samozřejmě smysl, že za podobnou cenu nemůžete čekat mašinu vykládanou slonovou kostí a indickou perletí, ale pokud vám nesejde na prestiži a líbí se vám představa, že jen nabijete kávovou kapsli a o nic dalšího se nemusíte starat, jedná se o velmi zajímavé řešení.
Spotřebič disponuje výkonem 1400 W a zvládne vyvinout tlak až 20 barů, což upřímně vůbec nejsou zlá čísla. Ani provoz není extrémně drahý: Kapsle, které najdete také v Actionu, stojí 80 korun za 20 kusů. To znamená šálek za čtyři kačky.