Zabil filmařskou legendu příjezd okupačních tanků?

26. 8. 18:30

Výprava cestovatele Dana Přibáně a jeho přátel z Indie, kterou v neděli zakončil, bude zřejmě poslední expedicí známého "žlutého cirkusu". Pribáň to v neděli řekl po návratu do Prahy, kam ho do parku na Kavčích horách přišly přivítat stovky fanoušků. Za 11 let ve žlutých vozech východoněmecké výroby projel celý svět. Poslední výprava trvala pět měsíců a expedice při ní urazila 17 až 18 tisíc kilometrů.