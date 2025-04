Česko brzdí: Ekonomika padá kvůli Německu a clům z USA

Ministerstvo financí varuje: letošní růst české ekonomiky nebude tak slavný, jak se ještě nedávno doufalo. Místo optimistických 2,3 % teď resort počítá jen se dvěma procenty. A důvody? Tvrdá cla z USA, nejistota v eurozóně a naše závislost na skomírajícím Německu. Přidávají se i obavy z inflace a změn v daňových přiznáních. Co všechno na nás v roce 2025 čeká?

Ministerstvo financí vytáhlo čerstvá čísla a nejsou úplně radostná. Česká ekonomika má letos růst jen o 2 %. To je pokles oproti lednovému odhadu, kdy resort ještě věřil ve 2,3 %. Hlavní důvod? Německo a Amerika. Přesněji řečeno – stagnující ekonomika našeho západního souseda a celní výstřelky Spojených států, které znovu otřásají světovým obchodem.

I když se americký exprezident Donald Trump snaží tvářit jako obchodní mág, jeho cla na ocel, hliník a auta se mohou pro evropské ekonomiky, a tedy i Česko, stát vážným problémem. „Máme protichůdné zprávy,“ přiznal David Prušvic z ministerstva. A dodal, že dopad se k nám dostává oklikou – hlavně skrze Německo, Francii nebo Itálii, které jsou našimi hlavními partnery.

Naštěstí to nevypadá, že by cla měla spustit inflační peklo. Resort odhaduje inflaci letos na 2,4 %, příští rok pak na 2,3 %. Cla jsou prý letos pro inflaci „neutrální“, příští rok by ji dokonce mohla trochu srazit dolů. Ale vše se může změnit – situace je stále nepřehledná.

Co se týče domácí poptávky, ta zůstává jediným paprskem naděje. Češi by letos měli víc utrácet, protože reálně vydělají víc. Pomoci má i růst veřejných výdajů a investic.

A aby toho nebylo málo, objevily se spekulace, že kvůli digitalizaci státní správy bude muset daňové přiznání podávat i ten, kdo si jen přivydělá na brigádě. Ministr financí Zbyněk Stanjura to ale odmítá: „Kdo dnes nemusí přiznání podávat, nebude muset ani v budoucnu.“ Digitální systém prý má lidem naopak práci ulehčit – stát sám vše spočítá a daňovému poplatníkovi stačí jen kliknout na „souhlasím“.

Změny mají začít platit od roku 2028, kdy se budou podávat přiznání za rok 2027. Do té doby zbývá čas si vše osahat – a připravit se na ekonomickou horskou dráhu.