Slavné filmové scény, které měly vypadat jinak

MAGAZÍN - Magazín autor: Šárka Novotná

Patří k slavným filmovým okamžikům, původně však o těchto scénách nikdo takto nepřemýšlel. Kultovní punc jim totiž nakonec dodala prostá náhoda - v některých případech dokonce spíš nehoda.

To je třeba případ slavné úvodní scény Kmotra, kdy mafiánský boss Don Corleone v bezchybném podání Marlona Branda jedná a na klíně mu sedí hravá kočka.

Nikdo přitom původně neměl zájem ji do těchto záběrů obsadit, ani kniha se nezmiňuje o tom, že by Don Corleone měl kočku. Jenže režisér Francis Ford Coppola prý toulavé kočky prostě miloval, a když se jedna taková neustále ochomýtala kolem filmového štábu, šoupl ji před kameru. A rovnou do rukou hlavní postavy.

Ke spontánnímu počinu se nicméně váže ještě jedna perlička. Kočičí madam byla patrně tuze spokojená a předla tak hlasitě, že přehlušila herce. Uvažovalo se dokonce o tom, že scénu doplní titulky. Technici však nakonec upravili zvuk a kočka i Brando jsou tu se vší parádou.

Zdravíčko, Woody!

Nečekaně vznikl i další památný moment v jednom z nejznámějších filmů Woodyho Allena - komedii Annie Hallová. Režisér snímku Woody Allen si tu, nepřekvapivě, střihl roli neurotického Alvyho Singera, který se zamiluje do mladé dívky v podání Diane Keatonové.

Ve chvíli, kdy s bohémskou partou šňupe kokain, si hlavní hrdina pšíkne - a "koks" se rozletí do bílého oblaku všude kolem.

K Singerovi tento akt pasoval perfektně, ve skutečnosti ale měl jeho představitel pouze alergickou reakci na prášek vydávaný za kokain. A vzhledem k tomu, že při testovacích projekcích vzbudila tato nehoda velké pobavení, rozhodl se ji nakonec ve finální verzi oscarového snímku ponechat.

Pak tu je další, byť výrazně krvavější klasika, a tou je první opravdu úspěšný film Stevena Spielberga Čelisti. Snímek, který se zapsal do hollywoodské historie, je znám i tím, že samotné natáčení bylo dost hororové. Drahý mechanický žralok byl často porouchaný, herci svárliví a scénář se ještě během přípravy filmu různě přepisoval. Úplně jinak se vyvinula také jedna z nejnapínavějších scén, v níž měl, dle knižní předlohy, zemřít Hooper v podání Richarda Dreyfuse.

Ten se spouštěl v kleci do moře s úmyslem krvelačnou žraločí bestii zabít. A měl skončit na kusy. Jenže náhoda tomu chtěla jinak. Napínavou scénu chtěl Spielberg natočit v moři, místo herce by byla v kleci figurína, kterou by žralok roztrhal. Jenže žralok se objevil a klec cupoval ve chvíli, kdy se natáčely jen mořské záběry a figurína v kleci chyběla. Bylo to tak dobré, že se Spielberg rozhodl záběry využít a Hoopera nechat naživu.

Jak si Alex zpíval

Neplánovanou podobu dostala i slavná, byť velice brutální scéna přepadení manželského páru partou násilníků v Mechanickém pomeranči Stanleyho Kubricka. Režisér tehdy požádal Malcolma McDowella, který hrál hlavního hrdinu Alexe deLarge, aby zazpíval něco jásavého, neboť scénu považoval – kupodivu - za příliš ponurou.

Malcolm spustil Singin' in the Rain, považoval ji prý za píseň velice radostnou. Trochu pikantní je, že s právy na slavný song si filmaři hlavu nelámali.

Ostatně i tento snímek se ale nakonec stal součástí filmové klasiky.