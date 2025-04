Studentka bydlí v místnosti o velikosti skříně – důvod vás šokuje!

Vzdala se pohodlí, prodala většinu věcí a nastěhovala se do místnosti menší než garážové stání. Proč to udělala? A co našla v životě bez přepychu, vás možná překvapí…

Zní to jako noční můra? Pro někoho možná. Ale pro Lydii Rouku (27) je to splněný sen! Tahle odvážná studentka se rozhodla zahodit všechno zbytečné a nastěhovat se do mikrobytu velkého jako větší šatna – pouhých 77 čtverečních stop, tedy zhruba 7 metrů čtverečních! A co víc? Tvrdí, že je šťastnější než kdy dřív! Lydia pochází z Frankfurtu v Německu a už přes dva a půl roku žije v jihokorejském Soulu, kde studuje byznys. Během této doby se už šestkrát stěhovala, ale tohle je její první zkušenost s takzvaným goshiwonem – drobným studentským pokojíčkem, který je v Koreji oblíbený mezi studenty a nově příchozími.

„Než jsem se nastěhovala, musela jsem se zbavit hromady věcí,“ přiznává. „Upřímně mě šokovalo, kolik krámů jsem za tu dobu nashromáždila. Uvědomila jsem si, jak moc toho zbytečně spotřebováváme a jak málo ve skutečnosti potřebujeme. Všechno jsem rozdala a bylo to neuvěřitelně osvobozující!“

zdroj: Profimedia.cz

Za nájem platí jen 328 dolarů měsíčně (zhruba 7 500 Kč) a kromě vlastního mini pokojíčku má k dispozici společnou kuchyň a prádelnu, které sdílí s dalšími ženami na patře. A co se vejde do jejího „bytu“? Jednolůžko, stůl se židlí, pár polic, malá lednička a miniaturní koupelna s toaletou. A to je všechno! Ale i přes tento stísněný prostor se Lydia cítí skvěle: „Je to pohodlné a praktické. Pomáhá mi to soustředit se – studuji na plný úvazek a k tomu pracuji na částečný, takže přes den tam stejně skoro nejsem.“

A když se vrátí domů? „Moje malá místnost působí jako útulný kokon. Vyzdobila jsem si ji do růžova a fialova, a podle mě je naprosto roztomilá!“

Lydia přiznává, že nikdy nebyla vyznavačkou minimalismu – až do chvíle, kdy ji k němu donutil samotný život. A teď? Je z toho životního stylu úplně unešená!