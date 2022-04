Von der Leyenová, Borrell a Heger jsou na Ukrajině, míří do Kyjeva

Lídři to oznámili na twitteru, kde zveřejnili fotografie na blíže neurčeném vlakovém nástupišti vedle soupravy nesoucí barvy ukrajinské vlajky.

„Těším se na Kyjev,“ napsala von der Leyenová, jež na snímku kráčí před Hegerem a Borrellem. Šéf unijní diplomacie napsal v ukrajinštině a angličtině: „Na cestě do Kyjeva“. Heger uvedl, že trojice politiků už je na Ukrajině a bude jednat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a premiérem země Denysem Šmyhalem o možnostech pomoci Ukrajině proti pokračujícímu útoku Ruska.

In #Ukraine w/ @vonderleyen & we'ready to discuss our proposals for helping w/ @ZelenskyyUa & @Denys_Shmyhal. To help getting #EU perspective by creating a #ReformTeam. To offer options for transporting #grains, incl.#wheat & to increase the use of #HumanitarianHub. pic.twitter.com/qvm2cxJ9xV