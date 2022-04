Michel: Do budoucna bude Evropská unie potřebovat i zákaz ruského plynu a ropy

Společně s představiteli dalších evropských institucí odsoudil Michel válečné zločiny, které Rusko páchá na Ukrajině.

„Myslím si, že opatření vůči ropě nebo dokonce plynu budou dříve či později potřeba,“ řekl Michel poslancům Evropského parlamentu ve Štrasburku.

Zákaz dovozu ruského uhlí navrhla ve středu Evropská komise v rámci pátého balíku sankcí vůči Rusku za jeho invazi na Ukrajinu. O návrhu dnes jednají diplomaté členských zemí a pokud jej schválí, sankce by měly začít platit ještě tento týden.

„Peníze evropských daňových poplatníků za žádných okolností nemohou jít Rusku. Tyto sankce nebudou ty poslední,“ uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, která dnes také v europarlamentu vystoupila.

We are toughening our sanctions to keep maximum pressure on the Kremlin.



The new package includes a ban on coal imports.



And I think that measures on oil, and even gas, will also be needed sooner or later. pic.twitter.com/bhc9NGu4as