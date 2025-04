Objednal si polévku. Z toho, co v ní našel se mu zvedl žaludek!

Místo klidného oběda přišlo něco, co si bude pamatovat do konce života. V talíři ho totiž nečekalo jen jídlo… ale i chlupatá noční můra.

Mělo to být běžné jídlo. Teplá miso polévka, oblíbený doplněk ke klasickému gyudon – tenkým plátkům hovězího masa s cibulkou na rýži. Jenže namísto klidného oběda zažil zákazník v japonském městě Tottori scénu jako z hororu. Když ponořil lžíci do misky, něco mu přišlo divné. A pak to spatřil – chlupaté tělo hlodavce, rozmočené v polévce.

„Zpozoroval jsem cizí předmět, ale netušil jsem, co to je. Když jsem se podíval blíž, myslel jsem, že se mi to zdá... ale byla to krysa!“ řekl otřesený zákazník podle japonských médií.

Podle prohlášení společnosti Sukiya, které se objevilo na oficiálním webu až o dva měsíce později, obsluha jídlo podala bez základní vizuální kontroly. Personál si údajně ničeho nevšiml – a tak byl pokrm s krysou nic netušícímu hostu běžně naservírován. Co je ale možná ještě šokující než samotný nález, je přístup firmy. Ačkoliv incident proběhl už v lednu, veřejnost se o něm dozvěděla až po masivním sdílení fotografií na sociálních sítích. Na internetu začaly kolovat záběry krysy v polévce, a zákazníci doslova běsnili. Až pod tímto tlakem se Sukiya veřejně omluvila.

zdroj: Profimedia.cz

„Upřímně se omlouváme za způsobený šok a nepříjemnosti. Okamžitě jsme podnikli nápravná opatření,“ uvedla firma.

Dotyčná pobočka byla sice dočasně uzavřena kvůli hygienické kontrole, ale firma tvrdí, že žádné další kontaminované porce nebyly podány. To však zákazníky příliš neuklidnilo. Důvěra byla otřesena. Skandál se okamžitě projevil i na burze – akcie mateřské společnosti Zensho Holdings klesly o 7,1 %. Pro firmu, která provozuje přes 2 000 restaurací po celém Japonsku, to znamená milionové ztráty a poškozenou pověst. Sociální sítě mezitím zaplavily reakce znechucených zákazníků. Někteří přísahají, že se do Sukiyi už nikdy nevrátí. Jiní volají po tvrdších sankcích. A mnozí Japonci teď přehodnocují, jestli si vůbec ještě dají oběd mimo domov.

Firma slibuje, že zavedlapřísnější kontrolyve všech svých pobočkách. Jenže pachuť (nejen ta obrazná) zůstává. A otázka visí ve vzduchu: Kolik dalších "krys v polévce" musí být, než se fast foody začnou brát hygienu vážně?