Válka na Ukrajině, 14. den. Ve čtvrtek by měl jednat Kuleba a Lavrov

Kyjev informaci o setkání potvrdil. Moskva vychází z toho, že se jednání uskuteční, informovala podle agentury TASS mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová.

Šlo by o schůzku mezi oběma znepřátelenými zeměmi na dosud nejvyšší úrovni od 24. února, kdy Rusko vojensky napadlo Ukrajinu.

„(Rozhovory) by měly být zítra (ve čtvrtek). Vycházíme z faktu, že jelikož je potvrdila ukrajinská strana, tak se budou konat, vzhledem k tomu, že jsou iniciativou Turecka, které organizuje všechny ty události, na jejichž okraji by se mělo setkání odehrát,“ řekla podle TASS Zacharovová v rádiu Sputnik.

Podle Zacharovové se ruská strana na jednání připravuje, nekomentovala ale pozici, s níž Moskva k rozhovoru přistoupí. Lavrov podle mluvčí zamíří do Turecka už dnes.

Upon President @RTErdogan’s initiatives & our intensive diplomatic efforts, Foreign Ministers Sergei Lavrov of #Russia & Dmytro Kuleba of #Ukraine have decided to meet with my participation on the margins of @AntalyaDF.



Hope this step will lead to peace and stability.