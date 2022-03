Společnost IBM zastavuje svou činnost v Rusku. Přispěje českému Člověku v tísni

Společnost tak učinila kvůli vpádu ruských vojsk na Ukrajinu, uvedl šéf IBM Arvind Krishna. Podle něj firma přispěje částkou 250 000 dolarů (asi 5,9 milionu korun) dvěma organizacím pomáhajícím obětem konfliktu.

Jedním z příjemců uvedené sumy bude i česká organizace Člověk v tísni. Stejnou částku obdrží i Polská humanitární akce (PAH).

„Abych to ujasnil - pozastavili jsme veškerou obchodní činnost v Rusku,“ uvedl Krishna. IBM minulý týden oznámila, že v Ruska přestala prodávat své technologie a odmítla spolupracovat s ruskými vojenskými organizacemi.

Kromě pomoci české a polské organizaci firma uvedla, že pomáhá svým zaměstnancům na Ukrajině zemi opustit a svým pobočkám po celém světě doporučuje přispět Mezinárodnímu červenému kříži.

@IBM completely quits the Russian market. Thanks for supporting the peace! Does Russia even imagine itself without IBM’s software and hardware?! pic.twitter.com/u031vsPqH4