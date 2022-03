Aktualizováno: Ropa zdražuje. Biden oznámil, že USA zakazují dovoz ropy, plynu a uhlí z Ruska

(AKTUALIZOVÁNO, 19:42) Americký prezident Joe Biden dnes oznámil, že Spojené státy zakazují dovoz ropy, zemního plynu a uhlí z Ruska. Tento krok udělaly kvůli ruské invazi na Ukrajinu. Biden řekl, že USA chápou, že mnoho amerických spojenců nebude schopných udělat to samé vzhledem k tomu, že jsou závislejší na dodávkách energetických surovin z Ruska.

„Nebudeme se podílet na dotování Putinovy války,“ řekl dnes šéf Bílého domu. Ruský prezident Vladimir Putin 24. února zahájil invazi na Ukrajinu. Západ na Rusko v reakci na to uvalil tvrdé sankce, dovozu ruské ropy a zemního plynu se ale doposud netýkaly. Také britská vláda dnes oznámila, že do konce letošního roku přestane dovážet ruskou ropu.

Biden také upozornil, že rozhodnutí bude mít dopad i ve Spojených státech a že ceny pohonných hmot nadále porostou. „Putinova válka už na benzinových pumpách dopadá na americké rodiny,“ řekl prezident. Upozornil ale, že „dal jasně najevo, že obrana svobody něco stojí a něco stojí i ve Spojených státech“. Dodal, že to chápe jak jeho Demokratická strana, tak republikáni. Předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová řekla, že tato komora Kongresu ještě dnes podpoří prezidenta tak, že „schválí silnou legislativu” týkající se zákazu.

Biden přislíbil, že udělá vše pro to, aby pro Američany zmírnil dopady „Putinova zdražování“. Už nyní je ve Spojených státech nejvyšší inflace za 40 let.

Ceny ropy kvůli očekávání, že USA zakážou dovoz ropy z Ruska, výrazně vzrostly na 128 dolarů za barel, před začátkem ruské invaze se barel obchodoval za 97 dolarů. Zemní plyn se z Ruska do Spojených států nedováží.

Podle analytické společnosti Rystad Energy loni asi osm procent ropy a ropných produktů, které se do Spojených států dovezlo, pocházelo z Ruska. AP píše, že z dostupných dat amerického ministerstva energetiky vyplývá, že v posledním únorovém týdnu USA nedovezly z Ruska žádnou ropu.

(16:44, původní zpráva) Evropská komise plánuje v letošním roce snížit závislost Evropské unie na ruském plynu o dvě třetiny a ukončit závislost a ruských dodávkách plynu „mnohem dříve než v roce 2030“. Dosáhnout toho chce rychlejším přechodem na alternativní dodávky a rozšířením čisté energie. Za realizaci těchto plánů budou z velké části zodpovědné vlády jednotlivých států. Vyplývá to z dnešního prohlášení EK.

Premiéři zemí Visegrádské skupiny (V4 - Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) se s předsedou britské vlády Borisem Johnsonem shodli na nutnosti snížit energetickou závislost na Rusku a společném postupu proti ruské agresi na Ukrajině. Na twitteru to po dnešním jednání v Londýně uvedl předseda české vlády Petr Fiala.

O situaci na Ukrajině nejprve jednali samostatně premiéři zemí V4. Ruská válečná agrese v zemi se podle Fialy středoevropského společenství bezprostředně dotýká, napsal na twitteru. Po společném jednání s Johnsonem se shodli i na dalším posilování spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Americký prezident Joe Biden dnes oznámí zákaz dovozu ruské ropy do Spojených států, píše agentura AP s odvoláním na nejmenovaný zdroj obeznámený s touto věcí. Jde o další z kroků, který Bidenova administrativa podniká proti Rusku v souvislosti s jeho invazí na Ukrajinu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj naléhá na Spojené státy a další západní země, aby energetické suroviny od Ruska přestaly odebírat. Díky jejich vývozu Moskva získává peníze navzdory jinak tvrdým sankcím uvaleným na ruský finanční sektor.

Bílý dům uvedl, že Biden dnes oznámí další opatření „s cílem pohnat Rusko k odpovědnosti kvůli nevyprovokované a nepodložené válce na Ukrajině“.

