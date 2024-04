Kreml: Rusko bude hledat cesty, jak překonat případné sankce EU na LNG

Rusko bude hledat cesty, jak překonat případné sankce, které by Evropská unie mohla uvalit na jeho aktivity v oblasti zkapalněného zemního plynu (LNG). Uvedl to dnes mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, který takové sankce označuje za nezákonné. Varoval zároveň, že takové sankce by měly negativní dopady na evropský průmysl.

Očekává se, že Evropská komise (EK) v rámci dalšího balíku sankcí vůči Rusku poprvé navrhne restrikce zaměřené na ruský LNG. Podle čtvrtečních informací zdrojů agentury Reuters z EU by balík neměl obsahovat zákaz dovozu ruského LNG do Evropy. Jeho součástí by ale měly být sankce vůči třem ruským projektům na produkci LNG, které ještě nezahájily provoz, a zákaz překládky ruského LNG z jednoho plavidla na jiné v EU, sdělily zdroje. "Pokračují snahy o vytlačení Ruska z energetických trhů," uvedl dnes Peskov. "Je to samozřejmě výhodné především pro Spojené státy," dodal. "Pro konečné spotřebitele, zejména evropský průmysl, to bude znamenat dražší plyn," dodal. Rusko se snaží zvyšovat export LNG po moři, aby kompenzovalo pokles vývozu zemního plynu prostřednictvím plynovodů do Evropy, který je důsledkem útoku ruských vojsk na Ukrajinu. Sankce jsou právě reakcí na to, že Rusko před více než dvěma lety vojensky napadlo Ukrajinu. Ruský list Kommersant tento měsíc s odvoláním na údaje analytické společnosti Kpler uvedl, že celkový vývoz LNG z Ruska se v letošním prvním čtvrtletí meziročně zvýšil o 4,3 procenta na 8,7 milionu tun. Export LNG z Ruska do Evropské unie v tomto období podle listu vzrostl o čtyři procenta na téměř pět milionů tun.