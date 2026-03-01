Dnes je neděle 1. března 2026., Svátek má Bedřich
V jakém věku tělo začne rychle stárnout? Existují dva zásadní zlomy

1. 3. 2026 – 18:15 | Magazín | Jana Szkrobiszová

V jakém věku tělo začne rychle stárnout? Existují dva zásadní zlomy
zdroj: Freepik.com
Tělo nestárne pomalu a rovnoměrně, jak jsme si dlouho mysleli. Podle vědců stárne ve výrazných skocích. A právě tyto zlomové okamžiky mohou vysvětlit, proč se někdy změny objeví téměř ze dne na d

Dlouhá léta panovalo přesvědčení, že stárnutí probíhá postupně – rok po roce, nenápadně a plynule. Výzkumníci ze Stanfordské univerzity ale přišli s překvapivým zjištěním. Proces stárnutí podle nich nepřipomíná rovnou linii, ale spíše sérii náhlých biologických zlomů.

Výzkum, který vzbudil pozornost

Tým vedený profesorem Michaelem Snyderem sledoval více než 135 000 biologických ukazatelů u lidí různého věku. Výsledky ukázaly, že většina změn v organismu nepřichází postupně.

Stárnutí podle analýzy probíhá ve výrazných vlnách. Až 81 procent sledovaných změn se objevilo náhle, nikoli plynule.

První zlom: kolem 44 let

První výrazná biologická vlna přichází přibližně ve 44 letech. V tomto období se mění metabolismus tuků a kardiovaskulární systém začíná vykazovat první výraznější známky stárnutí.

Mnoho lidí si právě v tomto věku všimne, že přibírání je snazší než dříve, regenerace trvá déle a tělo hůře snáší nedostatek spánku, alkohol nebo stres. Nejde jen o subjektivní pocit – podle vědců jde o skutečný biologický posun.

Druhý zlom: kolem 60 let

Druhá výrazná vlna přichází kolem 60. roku života. V tomto období začíná citelně slábnout imunitní systém a mění se funkce ledvin. Organismus se hůře vyrovnává s infekcemi a drobné zdravotní komplikace mohou mít výraznější dopad než dříve.

Viditelné známky stárnutí se v tomto období často zrychlují a tělo reaguje citlivěji na zátěž.

Dá se proces zpomalit?

Podle vědců ano – klíčové je načasování. Období kolem 44 let bývá spojeno s vysokou mírou stresu, pracovním tlakem a horšími stravovacími návyky, což biologický zlom ještě zesiluje.

Po šedesátce pak často klesá fyzická aktivita i kvalita spánku, což druhou vlnu stárnutí dále prohlubuje.

Změna životního stylu – vyvážená strava, pravidelný pohyb a kvalitní spánek – může tyto procesy zmírnit, i když je zcela nezastaví.

Tagy:
stárnutí tělo metabolismus lidský organismus
Zdroje:
Nature, ČT24, med.stanford.edu, scientificamerican.com
