Česko je připravené vyslat repatriační lety do Egypta pro Čechy v Izraeli
1. 3. 2026 – 12:45 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Česká republika je připravená okamžitě vyslat repatriační lety do Egypta pro Čechy, kteří jsou v Izraeli.
Přesunout by se museli autobusem, protože letecký prostor nad Izraelem je uzavřen. Na síti X to dnes uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Podle systému Drozd jsou v Izraeli stovky Čechů. O možnosti případných repatriací Čechů z Blízkého východu bude jednat Bezpečnostní rada státu, kterou premiér svolal na pondělní ráno.
Letecká evakuace není možná ani přes Spojené arabské emiráty, Omán a další země Blízkého východu. Také tam je letecký prostor uzavřený. "Situaci průběžně sledujeme a jsme v kontaktu s partnery, velvyslanci těchto zemí a leteckými společnostmi," napsal Babiš. Již dříve dopoledne zopakoval, že bezpečnost českých občanů je priorita.
Izrael a Spojené státy zahájily v sobotu ráno operaci proti Íránu. Americký prezident Donald Trump vysvětloval vojenskou operaci jako snahu zabránit Íránu získat jadernou zbraň. Ten v odvetě ostřeloval Izrael a několik arabských zemí, v některých z nich jsou americké základny. Pohrozil také dalšími silnými odvetnými údery. Trump ho před tím varoval. Podle něj by USA udeřily silou, kterou Írán ještě nezažil. Íránská státní média potvrdila zabití nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího, napsala agentura Reuters.
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v sobotu řekl, že očekává masivnější operaci, která může trvat i několik týdnů. Varoval před cestami do regionu. Podle šéfa české diplomacie počty lidí, kteří se hlásí do systému dobrovolných registrací pro cesty do zahraničí Drozd, stoupají. Do sobotního večera se zapsalo na 2500 Čechů třeba ve Spojených arabských emirátech. Desítky registrovaných jsou v Kuvajtu, Libanonu či Bahrajnu, stovky pak v Izraeli, Jordánsku či Kataru. V Íránu zbývají podle registrace tři čeští občané.
O turisty, kteří do regionu odjeli na zájezd, se musí po tři dny postarat cestovní kanceláře, zmínil Macinka. Ostatním doporučil sledovat informace od leteckých společností, kdy se otevře vzdušný prostor. Obrátit se mohou i na nouzovou linku ministerstva zahraničí s číslem +420 222 420 222.