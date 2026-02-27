Lékaři upozorňují: Ranní káva může chránit játra. Rozhoduje ale počet šálků
27. 2. 2026 – 17:20 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Káva a játra? Možná překvapivě dobrá kombinace. Stále více studií naznačuje, že pravidelná konzumace kávy může být spojena s nižším rizikem cirhózy i dalších chronických onemocnění jater. Klíčové ale je množství i způsob přípravy.
Mnozí vnímají kávu jako pouhý ranní rituál nebo neřest. Výzkumy však ukazují, že její bioaktivní složky mohou mít ochranný efekt.
Jak káva ovlivňuje zdraví jater?
Káva obsahuje antioxidanty a další látky, které mohou pomáhat snižovat zánětlivé procesy v těle a omezovat ukládání tuku v jaterních buňkách. Některé studie naznačují, že pravidelná konzumace může zpomalovat proces jizvení jaterní tkáně (fibrózy), která předchází cirhóze.
Při metabolizaci kofeinu vzniká látka zvaná paraxanthin. Právě ta je zkoumána pro svůj možný vliv na zpomalování tvorby pojivové tkáně. To by mohlo vysvětlovat, proč je pití kávy v řadě studií spojováno s nižší úmrtností na onemocnění jater.
Odborníci z Cleveland Clinic dlouhodobě poukazují na to, že lidé, kteří pijí kávu pravidelně, mívají podle dostupných dat nižší riziko závažných jaterních komplikací. Hepatoložka Jamil Wakim-Fleming upozorňuje, že nejde o náhodu, ale o opakovaně sledovaný trend ve větších populačních studiích.
Kolik šálků je podle lékařů ideální?
Rozhodující je umírněnost. Nadměrná konzumace může vést k nervozitě, poruchám spánku nebo zatížení kardiovaskulárního systému.
Podle dostupných dat:
- 2 šálky denně mohou být spojeny s přibližně o 20 % nižším rizikem cirhózy.
- 3–4 šálky denně jsou v některých studiích spojovány až s výrazně nižším rizikem úmrtí na chronická onemocnění jater.
- Více než 4 šálky denně nepřinášejí další prokazatelný benefit a mohou mít nežádoucí účinky.
Důležitá je i forma. Nejvhodnější je čistá černá káva bez cukru, sirupů a šlehačky. Přidaný cukr a nadbytečný tuk totiž mohou játra naopak zatěžovat.
Pomáhá i při ztučnění jater?
Nealkoholické ztučnění jater je dnes časté a souvisí především se stravou a sedavým způsobem života. Některé studie naznačují, že pravidelné pití kávy může mít ochranný efekt i v tomto případě. Samotná káva však samozřejmě nenahrazuje zdravý životní styl.
Často kladené otázky
Má turecká káva stejný účinek jako filtrovaná? Obecně ano, ochranné látky jsou přítomny v obou variantách. U nefiltrované kávy je však třeba počítat s vyšším obsahem diterpenů, které mohou u citlivých osob mírně zvyšovat hladinu cholesterolu.
Funguje i káva bez kofeinu? Výzkum naznačuje, že klasická káva může mít silnější efekt, ale i bezkofeinová varianta vykazuje určitý ochranný vliv na jaterní enzymy.
Mohu si kávu osladit? Ideální je pít ji bez cukru. Pokud to nejde, zvolte co nejmenší množství sladidla. Nadměrný příjem cukru může podporovat ukládání tuku v játrech.