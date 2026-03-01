Narodil se v Thajsku. O 8 let později tvrdil, že už jednou zemřel. Případ, který děsí i vědce
Malý chlapec začal mluvit o své vlastní smrti. Tvrdil, že byl zastřelen. Uváděl jména lidí, která nikdy nemohl slyšet. Popisoval dům, ve kterém nikdy nebyl. A říkal, že jeho skutečná rodina žije jinde.
Zní to jako scénář hororu. Jenže tenhle případ se skutečně stal.
„Tohle není můj domov“
Když se v roce 1962 narodil v Thajsku chlapec jménem Bongkuch Promsin, nikdo netušil, že o pár let později začne vyprávět příběh, který převrátí životy několika rodin.
Už jako malé dítě tvrdil, že jeho skutečné jméno je jiné. Že žil jiný život. Že měl jinou rodinu. A že zemřel násilnou smrtí – osm let před svým narozením.
Podle jeho slov byl mužem jménem Chamrat, který byl v roce 1954 zastřelen při konfliktu v laoské komunitě na území Thajska.
Detaily, které nemohl znát
Rodina si zpočátku myslela, že jde o dětskou fantazii. Jenže chlapec začal uvádět konkrétní jména, vztahy, pracovní detaily i popis domu, který skutečně existoval.
Když se obě rodiny setkaly, údajně dokázal rozpoznat příbuzné zesnulého muže a správně identifikovat předměty, které mu patřily.
Mluvil dokonce výrazy z laoského jazykového prostředí, které se u něj doma nepoužívaly.
Náhoda? Nebo něco víc?
Zajímal se o něj i vědec, který zasvětil život reinkarnaci
Případ zaujal i známého psychiatra Ian Stevenson, který zdokumentoval stovky podobných svědectví po celém světě. Tento konkrétní případ zařadil mezi nejlépe zaznamenané příklady tzv. „vzpomínek na minulý život“.
Podle jeho záznamů chlapec pronesl desítky konkrétních výroků o předchozí identitě. Část z nich se podle vyšetřování shodovala s realitou.
Skeptici varují: Mozek si dokáže hrát
Kritici upozorňují, že lidská paměť je tvárná. Děti mohou informace nevědomky převzít z okolí, dospělí mohou detaily interpretovat selektivně a časem upravovat vzpomínky podle očekávání.
Jenže otázky zůstávají.
Jak mohl znát soukromé informace? Proč si vzpomínal na vlastní smrt? A proč tvrdil, že si pamatuje i „období mezi životy“?
Reinkarnace, nebo největší iluze lidské mysli?
Případ chlapce z Thajska patří mezi ty, které dodnes rozdělují veřejnost. Jedni ho považují za důkaz, že vědomí může přežít smrt. Druzí za důkaz, že lidský mozek je schopný vytvořit fascinující příběh bez nadpřirozena.
Ať už věříte čemukoli, jedno je jisté.
Tenhle příběh vám nedá klid.
