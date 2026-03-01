Dnes je neděle 1. března 2026., Svátek má Bedřich
Počasí dnes 13°C Skoro zataženo

Narodil se v Thajsku. O 8 let později tvrdil, že už jednou zemřel. Případ, který děsí i vědce

1. 3. 2026 – 11:33 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Narodil se v Thajsku. O 8 let později tvrdil, že už jednou zemřel. Případ, který děsí i vědce
zdroj: Freepik.com
Sledovat v Google Zprávách

Malý chlapec začal mluvit o své vlastní smrti. Tvrdil, že byl zastřelen. Uváděl jména lidí, která nikdy nemohl slyšet. Popisoval dům, ve kterém nikdy nebyl. A říkal, že jeho skutečná rodina žije jinde.

Zní to jako scénář hororu. Jenže tenhle případ se skutečně stal.

ChatGPT Image 28. 2. 2026 13_41_03
Magazín
Práce u počítače vám bere celý den? Odborníci mluví o zásadní změně, která se skutečně vyplatí

„Tohle není můj domov“

Když se v roce 1962 narodil v Thajsku chlapec jménem Bongkuch Promsin, nikdo netušil, že o pár let později začne vyprávět příběh, který převrátí životy několika rodin.

Už jako malé dítě tvrdil, že jeho skutečné jméno je jiné. Že žil jiný život. Že měl jinou rodinu. A že zemřel násilnou smrtí – osm let před svým narozením.

Podle jeho slov byl mužem jménem Chamrat, který byl v roce 1954 zastřelen při konfliktu v laoské komunitě na území Thajska.

profimedia-0340857057
Magazín
Zapomeňte na klasiku: Tohle jsou nové „královny“ balkonů, které letos vytlačují muškáty

Detaily, které nemohl znát

Rodina si zpočátku myslela, že jde o dětskou fantazii. Jenže chlapec začal uvádět konkrétní jména, vztahy, pracovní detaily i popis domu, který skutečně existoval.

Když se obě rodiny setkaly, údajně dokázal rozpoznat příbuzné zesnulého muže a správně identifikovat předměty, které mu patřily.

Mluvil dokonce výrazy z laoského jazykového prostředí, které se u něj doma nepoužívaly.

Náhoda? Nebo něco víc?

profimedia-0827291642
Magazín
Na seznamu nejnebezpečnějších psů, přesto až neskutečně oddaní člověku. Jeden z nich doslova vyčnívá

Zajímal se o něj i vědec, který zasvětil život reinkarnaci

Případ zaujal i známého psychiatra Ian Stevenson, který zdokumentoval stovky podobných svědectví po celém světě. Tento konkrétní případ zařadil mezi nejlépe zaznamenané příklady tzv. „vzpomínek na minulý život“.

Podle jeho záznamů chlapec pronesl desítky konkrétních výroků o předchozí identitě. Část z nich se podle vyšetřování shodovala s realitou.

profimedia-0017188362
Magazín
Kvíz: Rock’n’rollové legendy – víte opravdu, kdo co zpíval?

Skeptici varují: Mozek si dokáže hrát

Kritici upozorňují, že lidská paměť je tvárná. Děti mohou informace nevědomky převzít z okolí, dospělí mohou detaily interpretovat selektivně a časem upravovat vzpomínky podle očekávání.

Jenže otázky zůstávají.

Jak mohl znát soukromé informace? Proč si vzpomínal na vlastní smrt? A proč tvrdil, že si pamatuje i „období mezi životy“?

profimedia-0048960301
Magazín
Nejvzácnější typ osobnosti podle Junga má tyto výjimečné vlastnosti

Reinkarnace, nebo největší iluze lidské mysli?

Případ chlapce z Thajska patří mezi ty, které dodnes rozdělují veřejnost. Jedni ho považují za důkaz, že vědomí může přežít smrt. Druzí za důkaz, že lidský mozek je schopný vytvořit fascinující příběh bez nadpřirozena.

Ať už věříte čemukoli, jedno je jisté.

Tenhle příběh vám nedá klid.

Pokud chceš, můžu ti k tomu napsat ještě výraznější „Discover“ perex, nebo variantu s ještě ostřejším titulkem typu:

„Tvrdil, že byl zabit. Narodil se o 8 let později. Vědci stále nemají vysvětlení.“

Tagy:
vražda Thajsko Laos psycholog reinkarnace
Zdroje:
Epocha, med.virginia.edu, psi-encyclopedia.spr.ac.uk
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Nenápadné ochlazení: Teploty se vrátí k nule, předpovídají meteorologové

Následující článek

Antibiotika přestávají fungovat. Záchrana může přijít od samotných virů

Nejnovější články