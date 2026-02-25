Na seznamu nejnebezpečnějších psů, přesto až neskutečně oddaní člověku. Jeden z nich doslova vyčnívá
25. 2. 2026 – 15:20 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Říká se o nich, že budí respekt i strach. Že patří mezi nejnebezpečnější psy světa. Jenže ti, kteří je skutečně znají, mluví úplně jinak. Tvrdí, že jejich loajalita nemá hranice. Které plemeno dokáže ochránit rodinu bez zaváhání – a kdo mezi nimi skutečně vyčnívá?
Slovo „nebezpečný“ často vyvolává obavy. V případě některých psích plemen však bývá zavádějící. Ano, jsou silní. Ano, mají výrazný ochranářský instinkt. Ale právě ten z nich při správné výchově dělá neochvějné strážce, kteří by pro svého člověka udělali cokoli.
Výběr hlídacího psa není jen otázkou vzhledu nebo síly. Je to rozhodnutí, komu svěříte bezpečí svého domova. A tato pětice patří mezi nejčastěji zmiňovaná plemena, která spojují fyzickou dominanci s mimořádnou oddaností.
Kangal: Obr, který vzbuzuje respekt
Masivní postava, silný stisk a instinkt hlídače zakořeněný po generace. Kangal patří mezi nejimpozantnější plemena světa. Přestože je často označován za jedno z nejnebezpečnějších plemen, jeho chování vůči vlastní rodině bývá klidné a vyrovnané. Pokud vás přijme za své, stojí mezi vámi a nebezpečím jako neproniknutelná zeď.
Cane Corso: Síla pod kontrolou
Sebevědomý, ostražitý, ale zároveň překvapivě poslušný. Cane Corso je pes, který nepotřebuje přehnanou agresi, aby si získal respekt. Jeho oddanost je vědomá a cílená. Chrání territorium, ale především chrání své lidi. Právě kombinace síly a vyrovnanosti z něj dělá jednoho z nejvyhledávanějších ochránců.
Kavkazský ovčák: Strážce bez kompromisů
Toto plemeno je symbolem neústupnosti. Kavkazský ovčák je odvážný, odolný a extrémně loajální. Když vyhodnotí situaci jako hrozbu, reaguje bez zaváhání. Přesto dokáže být ke své rodině klidný a oddaný. Je to pes, který nehlídá jen dům, ale i pocit bezpečí.
Doberman: Intelligence jako zbraň
Rychlý, pozorný, učenlivý. Dobrman si vysloužil pověst nebezpečného psa zejména díky své efektivitě. Ve skutečnosti však vyniká především inteligencí a silným poutem k majiteli. Jeho reakce nejsou impulzivní, ale promyšlené. Právě proto patří mezi nejspolehlivější ochranáře.
Rotvajler: Věrnost až za hranici možností
Možná nejkontroverznější z této pětice. Rotvajler bývá pravidelně uveden na seznamech nejnebezpečnějších plemen. Zároveň ho ale majitelé popisují jako mimořádně citově vázaného psa, který si vytváří silné a dlouhodobé pouto. Pokud je správně veden, stává se stabilním a oddaným členem rodiny.
Kdo skutečně vyčnívá?
Každé z těchto plemen má jiné přednosti. Pokud však mluvíme o kombinaci fyzické síly, instinktu a vytrvalé ochrany, nejčastěji bývá vyzdvihován právě Kangal. Jeho pověst předchází realitu, ale ti, kdo ho znají, tvrdí, že je to jeden z nejspolehlivějších ochránců vůbec.
Důležité upozornění
Žádné plemeno není „nebezpečné“ samo o sobě. Klíčovou roli hraje výchova, socializace a zodpovědnost majitele. Síla bez vedení může být problém. Síla pod kontrolou je ochrana.
A právě v tom spočívá rozdíl.