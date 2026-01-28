Dnes je středa 28. ledna 2026., Svátek má Otýlie
Počasí dnes 4°C Zataženo

V Česku ji pod 5000 korun neseženete, na Amazonu za polovinu: Nákup, za který vám kuchyně poděkuje

28. 1. 2026 – 6:08 | Magazín | BS

V Česku ji pod 5000 korun neseženete, na Amazonu za polovinu: Nákup, za který vám kuchyně poděkuje
zdroj: Freepik.com
Sledovat v Google Zprávách

Prodejce kuchyňských spotřebičů nabízí velmi zajímavou slevu.

Většinou máme tendence hledat spíš v českých obchodech a na stránkách našich prodejců. Což je samozřejmě legitimně vlastenecký přístup, ale občas se jím připravíme o velmi zajímavé nabídky.

Jako alternativa se totiž nabízí například celosvětově proslavený Amazon. Ten u nás sice kvůli průtahům stále nemá žádné oficiální zastoupení, ale to vůbec nevadí, protože bez problémů můžete objednávat ze zahraničních variant a zejména evropští prodejci vám zboží pošlou bez zbytečných průtahů nebo cavyků.

Mohlo by vás zajímat

Německá mutace Amazonu posílá zboží z německých a rakouských skladů, doprava tedy ani netrvá nijak dlouho. A často za ní ani nebudete muset platit: Při nákupu nad 49 eur totiž bývá zcela zdarma.

Amazon navíc často láká na různé akce: Momentálně například lze koupit horkovzdušnou fritézu Cosori Turbo Tower za zhruba 3 500 korun, což je příjemná 36% sleva oproti té běžné. U nás ji pod pět tisíc neseženete.

Konkrétně tato akce již brzy skončí, pokud ale nákup nestihnete, nemusíte lomit rukama: V zajímavé slevě je momentálně také horkovzdušná fritéza Philips 2000, kterou na Amazonu pořídíte za 1 500 korun (u nás okolo 2 000 Kč), či Cosori Dual Blaze TwinFry za 4 400 korun (u nás za 5 500 Kč).

V seznamu slev najedete podobných nabídek celé desítky, před případným nákupem ale rozhodně nezapomínejte na opatrnost a ověřte si u jiných prodejců, zda se opravdu jedná o slevu.

U vypsaných fritéz jde o skutečnou akci a nákup se proto rozhodně vyplatí. Stejně jako kdekoliv jinde se ale i na Amazonu prodejci často snaží lákat na falešné slevy a i zde proto platí léty prověřené: Dvakrát měř, jednou řež.

Tagy:
vaření kuchyne sleva zdarma spotřebiče akce výhodné
Zdroje:
Amazon.de, energozrouti.cz
Profilový obrázek
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

Předchozí článek

Kamila (44): Splnil se mi sen o vytouženém dítěti. Netušila jsem, že budu chránit jednu dceru před druhou

Následující článek

Muž zastřelený federálními agenty v Minnesotě se je nepokusil zabít, míní Trump

Nejnovější články