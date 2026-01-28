V Česku ji pod 5000 korun neseženete, na Amazonu za polovinu: Nákup, za který vám kuchyně poděkuje
28. 1. 2026 – 6:08 | Magazín | BS
Prodejce kuchyňských spotřebičů nabízí velmi zajímavou slevu.
Většinou máme tendence hledat spíš v českých obchodech a na stránkách našich prodejců. Což je samozřejmě legitimně vlastenecký přístup, ale občas se jím připravíme o velmi zajímavé nabídky.
Jako alternativa se totiž nabízí například celosvětově proslavený Amazon. Ten u nás sice kvůli průtahům stále nemá žádné oficiální zastoupení, ale to vůbec nevadí, protože bez problémů můžete objednávat ze zahraničních variant a zejména evropští prodejci vám zboží pošlou bez zbytečných průtahů nebo cavyků.
Německá mutace Amazonu posílá zboží z německých a rakouských skladů, doprava tedy ani netrvá nijak dlouho. A často za ní ani nebudete muset platit: Při nákupu nad 49 eur totiž bývá zcela zdarma.
Amazon navíc často láká na různé akce: Momentálně například lze koupit horkovzdušnou fritézu Cosori Turbo Tower za zhruba 3 500 korun, což je příjemná 36% sleva oproti té běžné. U nás ji pod pět tisíc neseženete.
Konkrétně tato akce již brzy skončí, pokud ale nákup nestihnete, nemusíte lomit rukama: V zajímavé slevě je momentálně také horkovzdušná fritéza Philips 2000, kterou na Amazonu pořídíte za 1 500 korun (u nás okolo 2 000 Kč), či Cosori Dual Blaze TwinFry za 4 400 korun (u nás za 5 500 Kč).
V seznamu slev najedete podobných nabídek celé desítky, před případným nákupem ale rozhodně nezapomínejte na opatrnost a ověřte si u jiných prodejců, zda se opravdu jedná o slevu.
U vypsaných fritéz jde o skutečnou akci a nákup se proto rozhodně vyplatí. Stejně jako kdekoliv jinde se ale i na Amazonu prodejci často snaží lákat na falešné slevy a i zde proto platí léty prověřené: Dvakrát měř, jednou řež.