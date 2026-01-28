Dnes je středa 28. ledna 2026., Svátek má Otýlie
Počasí dnes 4°C Zataženo

Kaufland ode dneška nasazuje masivní slevy jídla pro mazlíčky

28. 1. 2026 – 6:08 | Zprávy | Anna Pecena

Kaufland ode dneška nasazuje masivní slevy jídla pro mazlíčky
obchod Kauflandzdroj: AI DALL-e
Sledovat v Google Zprávách

Nový leták Kauflandu platí od 28. 1. do 3. 2. 2026 a přináší slevy, které se jen tak nevidí. Od základních potravin přes maso a alkohol až po drogerii a krmivo pro mazlíčky – tohle je týden, kdy se vyplatí plánovat nákup dopředu a jít cíleně po největších hitech. Vybrali jsme ceny, které z letáku vyčnívají nejvíc.

Kaufland tentokrát hraje na jistotu: levné potraviny, známé značky a silné slevy, které míří hlavně na běžné domácnosti. Už na první pohled zaujmou sladkosti Opavia Miňonky za 9,90 Kč, což je typická impulzivní položka, kterou si do košíku přihodí skoro každý. Podobně lákavá je i houska za 2,40 Kč nebo ochucený jogurt za 6,90 Kč.

Potraviny, které se vyplatí nakoupit do zásoby

Velkou roli v letáku hrají trvanlivé potraviny. Znojmia okurky vyjdou na 37,90 Kč, Zlatý úl med stojí 99,90 Kč a rýže jasmínová Arax v pětikilovém balení je za 189,90 Kč. Milovníci kávy si přijdou na své u Segafredo Intermezzo za 299,90 Kč, zatímco čaj Loyd lze pořídit za 23,90 Kč.

Sladká tečka? Haribo želé bonbony za 16,90 Kč nebo čokoláda Lindt Nuxor za 149,90 Kč. To jsou ceny, které běžně mimo akci neuvidíte.

Maso, uzeniny a pivo: česká klasika v akci

Masová nabídka patří k nejsilnějším částem letáku. Vepřový bok je za 89,90 Kč, kuřecí prsa vyjdou na 199,90 Kč za kilogram. Z uzenin zaujme šunka za 19,90 Kč nebo šunkový salám Krahulík za 14,90 Kč. Vysočina salám stojí 96,90 Kč a cílí na zákazníky, kteří chtějí kvalitu za rozumné peníze.

Pivní sekce nezůstává pozadu. Radegast je za 13,90 Kč, Svijanský Máz dokonce za 11,90 Kč. Pro silnější večery je tu Fernet Stock za 104,90 Kč.

Drogerie a další zboží, které potěší domácnost

Kaufland nezapomíná ani na drogerii. Toaletní papír Tento vyjde na 48,90 Kč, zubní pasta Elmex stojí 114,90 Kč a prací gel Woolite je za 199,90 Kč. Pro majitele domácích mazlíčků jsou připraveny kapsičky Propesko za 219,90 Kč.

Leták platný od 28. 1. do 3. 2. 2026 jasně ukazuje, že Kaufland sází na masové slevy a osvědčené položky. Kdo chce ušetřit, ten má tento týden velmi solidní důvod vyrazit do obchodu.

Tagy:
potraviny Kaufland slevy nákupy akce
Zdroje:
kupi.cz, Kaufland.cz
Profilový obrázek
Anna Pecena
Novinářka z Prahy, která se věnuje spotřebitelským tématům a praktickým radám ze světa financí. Zajímá ji, jak se velká čísla promítají do peněženek jednotlivců - od každodenních nákupů až po dlouhodobé finanční plánování. Sleduje trh, trendy i pasti, které mohou ovlivnit běžné rozhodování domácností. Kromě novinářské práce studuje vysokou školu, ve volném čase se věnuje historii, japonské kultuře a profesionálnímu tanci. Věří, že i finance mohou být čtivým tématem - když za nimi hledáme lidi, jejich potřeby a životní příběhy.

Předchozí článek

Kamila (44): Splnil se mi sen o vytouženém dítěti. Netušila jsem, že budu chránit jednu dceru před druhou

Následující článek

Muž zastřelený federálními agenty v Minnesotě se je nepokusil zabít, míní Trump

Nejnovější články