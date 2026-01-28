Kaufland ode dneška nasazuje masivní slevy jídla pro mazlíčky
28. 1. 2026 – 6:08 | Zprávy | Anna Pecena
Nový leták Kauflandu platí od 28. 1. do 3. 2. 2026 a přináší slevy, které se jen tak nevidí. Od základních potravin přes maso a alkohol až po drogerii a krmivo pro mazlíčky – tohle je týden, kdy se vyplatí plánovat nákup dopředu a jít cíleně po největších hitech. Vybrali jsme ceny, které z letáku vyčnívají nejvíc.
Kaufland tentokrát hraje na jistotu: levné potraviny, známé značky a silné slevy, které míří hlavně na běžné domácnosti. Už na první pohled zaujmou sladkosti Opavia Miňonky za 9,90 Kč, což je typická impulzivní položka, kterou si do košíku přihodí skoro každý. Podobně lákavá je i houska za 2,40 Kč nebo ochucený jogurt za 6,90 Kč.
Potraviny, které se vyplatí nakoupit do zásoby
Velkou roli v letáku hrají trvanlivé potraviny. Znojmia okurky vyjdou na 37,90 Kč, Zlatý úl med stojí 99,90 Kč a rýže jasmínová Arax v pětikilovém balení je za 189,90 Kč. Milovníci kávy si přijdou na své u Segafredo Intermezzo za 299,90 Kč, zatímco čaj Loyd lze pořídit za 23,90 Kč.
Sladká tečka? Haribo želé bonbony za 16,90 Kč nebo čokoláda Lindt Nuxor za 149,90 Kč. To jsou ceny, které běžně mimo akci neuvidíte.
Maso, uzeniny a pivo: česká klasika v akci
Masová nabídka patří k nejsilnějším částem letáku. Vepřový bok je za 89,90 Kč, kuřecí prsa vyjdou na 199,90 Kč za kilogram. Z uzenin zaujme šunka za 19,90 Kč nebo šunkový salám Krahulík za 14,90 Kč. Vysočina salám stojí 96,90 Kč a cílí na zákazníky, kteří chtějí kvalitu za rozumné peníze.
Pivní sekce nezůstává pozadu. Radegast je za 13,90 Kč, Svijanský Máz dokonce za 11,90 Kč. Pro silnější večery je tu Fernet Stock za 104,90 Kč.
Drogerie a další zboží, které potěší domácnost
Kaufland nezapomíná ani na drogerii. Toaletní papír Tento vyjde na 48,90 Kč, zubní pasta Elmex stojí 114,90 Kč a prací gel Woolite je za 199,90 Kč. Pro majitele domácích mazlíčků jsou připraveny kapsičky Propesko za 219,90 Kč.
Leták platný od 28. 1. do 3. 2. 2026 jasně ukazuje, že Kaufland sází na masové slevy a osvědčené položky. Kdo chce ušetřit, ten má tento týden velmi solidní důvod vyrazit do obchodu.