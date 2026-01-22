Běžně za 400, nyní za 80 korun: Action láká na výrobek, který potřebuje většina domácností
22. 1. 2026 – 8:30 | Magazín | BS
V oblíbeném řetězci je momentálně k mání produkt, který najde své uplatnění v drtivé většině kuchyní.
Jakmile si jednou zvyknete, už prakticky není cesta zpátky a na dobu, kdy jste otrocky trpěli u dřezu s rukama v horké vodě, už jen vzpomínáte se zadostiučiněním z toho, že teď už to dělat nemusíte.
Vynález, který dnes už většině domácností šetří čas a umožňuje se věnovat něčemu jinému než jen neustálému drhnutí špinavých talířů, je samozřejmě myčka nádobí. Vynalezla ji žena, mimochodem: Američanka Josephine Cochrane. Děkujeme.
Jak ale všichni víme, myčku je potřeba před každým použitím "naládovat" mycí kapslí, a ty umí občas docela zabolet peněženku: Balení těch značkových vyjde klidně na pár stovek, někdy i třeba necelou pětistovku.
Kdo ale se ale vyloženě nepotřebuje opájet značkou na přebalu, může zamířit do populárního řetězce Action a odnést si laciné řešení: 60 tablet Superfinn Classic, které obsahují i leštidlo a odmašťovač, pořídíte za velmi příjemných 79,90.
To znamená, že, nepočítáme-li cenu vody, jedno nádobí umyjete za korunu a 33 haléřů. Plastový obal, ve kterém jsou kapsle baleny, se navíc rozpustí ve vodě a vám tak stačí je prostě jen vhodit do myčky a na všechno zapomenout. A to se vyplatí.
„Tyto tablety do myčky značky Superfinn zanechávají nádobí čisté i při nízkých teplotách. Navíc ochrání sklenice, takže vám bude nádobí sloužit déle, a navíc zajistí, že bude bez zápachu. Fólie, kterou jsou tyto tablety obalené, je rozpustná ve vodě, takže současně přispějete ke snížení objemu plastového odpadu,“ slibuje oficiální popisek na stránkách prodejce.
Nezapomeňte ale na bezpečnost: Při běžném použití nic nehrozí, koncentrované chemikálie v kapslích jsou však ve větším množství toxické a například při spolknutí by už bylo potřeba volat záchranku. Držte je proto mimo dosah dětí.