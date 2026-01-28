Muž zastřelený federálními agenty v Minnesotě se je nepokusil zabít, míní Trump
28. 1. 2026 – 6:17 | Jasmína Krásná
Americký prezident Donald Trump nevěří, že muž zastřelený federálními agenty na ulici v Minneapolisu se je pokusil zavraždit.
Trump to dnes podle stanice CNN řekl novinářům. Prezidentův výrok je v zásadním rozporu s tvrzeními některých členů jeho administrativy, včetně Trumpova blízkého poradce Stephena Millera, který o zabitém Alexovi Prettim na sociální síti X napsal, že se pokusil agenty zavraždit. Millerův příspěvek následně sdílel viceprezident J. D. Vance. Trump dnes rovněž řekl, že plánuje v Minnesotě "trochu snížit napětí".
"Ne," odpověděl Trump na otázku, zda souhlasí s tím, jak Prettiho charakterizoval Miller. Trumpův poradce Prettiho označil za vraha, jenž se federální agenty pohraniční stráže (USBP), kteří ho zastřelili, pokusil zavraždit.
Šéf Bílého domu podle agentury AFP zároveň uvedl, že Pretti, který si podle videí svědků krátce před svou smrtí federální agenty zřejmě natáčel na mobilní telefon, s sebou neměl nosit zbraň. "Nemůžete mít zbraně, nemůžete tam přijít se zbraněmi," řekl Trump s odkazem na střelnou zbraň, kterou měl Pretti v době incidentu u sebe a pro jejíž držení měl povolení. Federální agenti Prettimu zbraň odebrali předtím, než ho zastřelili, připomíná AFP. Trump nazval Prettiho smrt nešťastným incidentem.
Mnozí z Trumpových příznivců s jeho nynějším postojem k nošení zbraní na protesty nesouhlasí. Národní asociace držitelů střelných zbraní (NRA) je mezi těmi, kdo trvají na tom, že druhý dodatek ústavy, který zaručuje občanům právo držet a nosit zbraně, platí i v případě protestů, jako byl ten, kterého se Pretti účastnil v Minneapolisu.
Republikánský prezident dnes rovněž oznámil, že ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová zůstane ve funkci. "Odvádí velmi dobrou práci," řekl Trump o Noemové, která čelí sílícímu tlaku na svou rezignaci. Noemová o Prettiho smrti prohlásila, že muž byl zastřelen, protože se oháněl zbraní. To ale minnesotské úřady odmítají a je to v rozporu s videozáznamy, které pořídili svědci na místě. Řada demokratických zákonodárců usiluje o ústavní žalobu na Noemovou.
Trump novinářům rovněž sdělil, že bude dohlížet na vyšetřování Prettiho smrti. "Budu na něj dohlížet. Chci velmi poctivé a čestné vyšetřování. Musím to sám vidět," řekl Trump.
Prezident poté v rozhovoru s televizí Fox News hovořil o snížení napětí ve státě, kde se dnes opět sešli lidé u místa Prettiho smrti zaplněného květinami. "Trochu snížíme napětí," řekl Trump. Dodal, že nepůjde o stažení agentů, ale jen o změnu, podrobnosti ovšem neuvedl.
Prezidentův zmocněnec pro ochranu hranic Tom Homan se dnes setkal s demokratickým guvernérem Minnesoty Timem Walzem. Walz podle CNN uvedl, že se dohodli "na potřebě pokračujícího dialogu". Minnesota podle Walze požaduje nestranné vyšetřování zabití Prettiho a Renee Goodové, kterou 7. ledna zastřelil agent Úřadu pro imigraci a cla (ICE). Stát rovněž chce, aby administrativa snížila počet federálních složek v Minnesotě. Podle Walze s těmito cíli souhlasil i Trump, který s guvernérem v pondělí telefonoval.
Trump v pondělí oznámil, že do Minneapolisu vysílá Homana, který tam bude mít činnost federálních agentů na starosti. Očekává se, že s příchodem Homana do Minnesoty odtud dnes odejde velitel Úřadu celní a hraniční ochrany (CBP) Greg Bovino. Představitelé Trumpovy administrativy byli podle dřívějších informací CNN frustrováni tím, jak Bovino situaci v Minnesotě po Prettiho zastřelení nezvládá.