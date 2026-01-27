Kamila (44): Splnil se mi sen o vytouženém dítěti. Netušila jsem, že budu chránit jednu dceru před druhou
27. 1. 2026 – 19:55 | Magazín | Jana Szkrobiszová
O dítě jsem se snažila roky. Zkoušeli jsme všechno možné a když už jsem pomalu přestávala věřit, že se to někdy povede, rozhodli jsme se pro IVF. Nečekala jsem zázrak. Spíš jsem doufala v jednu šanci. Když mi lékař oznámil, že čekám dvojčata, rozplakala jsem se štěstím.
Měla jsem pocit, že osud mi to všechno vrací. Všechno čekání, zklamání i strach. Dvě holčičky. Martina a Miriam. Dvě tečky na ultrazvuku. Dvě srdce. Dva životy, které jsem si představovala jako nerozlučnou dvojici.
Přišly komplikace, se kterými jsem nepočítala
Porod byl náročný a už v jeho průběhu bylo jasné, že nic nebude tak jednoduché, jak jsem si celé těhotenství vysnila. Objevily se komplikace a už od narození bylo zřejmé, že Miriam má vážné neurologické postižení. Lékaři později potvrdili dětskou mozkovou obrnu, která zasáhla její dolní končetiny. Mluvili se mnou opatrně, vážili každé slovo, ale bylo jasné, že její vývoj nebude stejný jako u sestry.
Martina byla zdravá, silná a od prvních dní neuvěřitelně živá. Miriam naopak křehká, odkázaná na pomoc a péči druhých. Přesto jsem si pořád opakovala, že se budou doplňovat. Že Martina bude sestru chránit. Že z nich vyrostou spojenci proti světu. Jsou přece dvojčata.
Jenže realita byla jiná.
Jedna žárlila na druhou
Jak holky rostly, rozdíly mezi nimi byly čím dál patrnější. Miriam potřebovala víc času, pozornosti a energie. A Martina to cítila. Neuměla to pojmenovat, ale vnímala to velmi přesně.
Začalo to nenápadně. Posměšky. Odmítání. Neochota brát sestru s sebou. Postupně ale přišlo i ubližování – slovní, někdy dokonce fyzické. Martina dávala jasně najevo, že je pro ni Miriam zátěží. Že jí bere matku. Že jí bere prostor. A hlavně – nedokázala přijmout její postižení.
Často jsem Martinu vídala plakat. Veškerá pozornost se totiž soustředila na Miriam. A s tím přišlo i postupné odmítání: „Nechci být s tebou.“ „Jdi s Miriam.“ „Nepůjdu tam.“
Všechno začínalo slovem ne.
Martina se uzavírala do sebe. Mlčela. Bránila se po svém. Miriam celou situaci chápala a bylo jí to líto. Nechtěla sestře ubližovat. Byla nesmírně hodná. Objala mě, snažila se mě uklidnit a svým způsobem chápala i moji bolest.
A já se ocitla mezi dvěma dětmi, které jsem milovala stejně, ale každé potřebovalo něco úplně jiného.
Moment, kdy se všechno zlomilo
Zlom přišel s nástupem do školy. Miriam nechtěla chodit do speciální školy pro děti s postižením. Jenže v tomto bodě nešlo dělat kompromisy. Jedna dcera nastoupila do běžné základní školy, druhá do školy speciální. Holky se s tím dlouho nedokázaly smířit.
Martina začala na Miriam útočit ještě víc. Nazývala ji opožděnou, urážela ji kvůli vozíku. Miriam se začala za své postižení stydět. Bylo to období, které bylo doslova nesnesitelné.
Zlom ale přišel v úplně nečekanou chvíli
Jednoho dne přišli k nám domů dva Martiny spolužáci. Začali se Miriam posmívat, urážet ji. Chtěli zapůsobit na její sestru. Martina si v tu chvíli uvědomovala, že sama sestru před nimi často pomlouvala. Jeden z chlapců dokonce kopl do vozíku, na kterém Miriam seděla. Zůstala jako přikovaná, třásla se strachy.
A tehdy Martina poprvé uviděla, jak se její sestra skutečně bojí.
Bez váhání „kamarády“ vyhodila z bytu. Přiběhla k Miriam, objala ji a hladila po vlasech.
Když jsem se vrátila z obchodu, viděla jsem doma dvě sestry – dvojčata – v pevném objetí.
Doslova mi začaly téct slzy po tváři a běžela k nim. Konečně přišlo to pouto, na které jsem roky čekala. Dvě sestry, dvojčata, která konečně držela spolu.
Z dívky, která ubližovala, se stala ta, která chrání
Od té chvíle se něco změnilo. Martina se přes noc nestala laskavou holčičkou. Ale začala Miriam chránit. Hlídala ji. Doprovázela. Bránila.
Sama mi později přiznala, že pohled sestry v momentě ohrožení s ní hluboce otřásl. Uvědomila si, že jí nemůže ubližovat. Že ji má ráda. Moc ráda. A že ona a já jsme pro Miriam tou největší ochranou.
Sen se mi splnil. Jen ne tak, jak jsem si ho vysnila
Někdy si říkám, jestli jsem byla připravená na to, co jsem si tolik přála. Dvojčata. Dvě děti, které jsou si geneticky blízké, ale lidsky prošly velmi rozdílnou cestou. Miluju je a doufám, že jim jejich blízkost vydrží.
Děkujeme naší čtenářce za sdílení silného a otevřeného příběhu, který může inspirovat i další rodiče v podobné životní situaci. Jména v textu byla změněna z důvodu ochrany soukromí.
Máte i vy příběh, který by mohl pomoci ostatním nebo otevřít důležité téma? Napište nám na info@tiscali.cz.
Jak situaci vysvětlují psychologové
Podle dětských psychologů nejsou podobné konflikty mezi sourozenci – zvlášť v rodinách, kde jedno dítě žije s postižením – nijak výjimečné. Naopak. Jde o velmi pochopitelnou reakci dítěte na dlouhodobý pocit ohrožení vztahu s rodičem.
Zdravé dítě často nevnímá postiženého sourozence primárně jako „slabšího“, ale jako rivala o pozornost, lásku a čas. Zvlášť v raném věku nedokáže své emoce pojmenovat jinak než odporem, vzdorem nebo agresí.
„Dítě neubližuje proto, že by bylo kruté. Ubližuje proto, že si neumí jinak říct o pozornost a bezpečí,“ vysvětlují odborníci.
Žárlivost není selhání, ale signál
Martinin vztek, odmítání i ubližování nebyly známkou špatné výchovy, ale signálem hluboké frustrace. Viděla, že sestra dostává více péče, pomoci, empatie – a v dětské logice to znamenalo jediné: „Maminka už nemá místo i pro mě.“
Takové dítě se pak paradoxně začne chovat způsobem, který vztah ještě víc ohrožuje – uzavírá se, útočí, provokuje. Ne proto, že by chtělo ublížit, ale proto, že bojuje o vlastní místo v rodině.
Zlom přichází s empatií, ne s domluvami
Zásadní obrat v příběhu nepřišel díky trestu, vysvětlování ani napomínání. Přišel ve chvíli, kdy Martina poprvé uviděla sestru v reálném ohrožení. Psychologové tomu říkají prožitková empatie – moment, kdy dítě necítí jen „že by mělo“, ale skutečně prožije strach o druhého.
Teprve tehdy se mohla role obrátit. Z rivalky se stala ochránkyně. Ne proto, že by se „polepšila“, ale proto, že pochopila vztah jinak – jako odpovědnost, ne konkurenci.
Matka mezi dvěma světy
Pro rodiče je tato situace psychicky extrémně náročná. Musí rozdělovat péči nerovnoměrně, a přesto zůstat spravedlivý. Psychologové upozorňují, že pocit viny rodiče je v takových rodinách téměř nevyhnutelný, ale zároveň zcela přirozený.
„Matka, která má pocit, že selhává u obou dětí zároveň, často ve skutečnosti dělá maximum možného.“
Důležité je si uvědomit, že láska nemusí být stejná, aby byla spravedlivá. Každé dítě potřebuje něco jiného – a to neznamená, že jedno dostává víc než druhé.