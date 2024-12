Zesnulému zpěváku Josefu Lauferovi po půl roce našli hrob

Zesnulý zpěvák Josef Laufer (†84), známý především díky své písni „Sbohem, lásko, já jedu dál“, konečně našel své poslední místo odpočinku. Podle informací deníku Aha! byl pohřben společně se svou manželkou Irenou Greifovou (†83), která byla uznávanou kostýmní výtvarnicí. Pohřeb obou rodičů zařídila jejich dcera Ester (55). Přestože se zdá, že oba manželé byli uloženi na společném místě, nikdo z jejich přátel a blízkých neví, kde se hrob nachází. Ester totiž odmítla tuto informaci komukoli sdělit, což vyvolává mezi přáteli a rodinou velké rozhořčení.

Dlouhé čekání na pohřeb

Irena Greifová zemřela již před dvěma lety, konkrétně 23. prosince, a od té doby nebylo jasné, kde spočívá její tělo. Podle zdrojů blízkých rodině Lauferových byla Irena tento měsíc společně s Josefem uložena k poslednímu odpočinku. Přestože je to pro rodinu a přátele důležitá informace, Ester se rozhodla vše utajit. Nikdo z jejich blízkých tak nemá možnost navštívit hrob, položit květiny nebo zapálit svíčku na památku slavného manželského páru.

Rodinné spory a mlčení

Esterino rozhodnutí utajit místo pohřbu vyvolalo napětí nejen mezi přáteli, ale i v rodině. Kameraman Karel Greif (60), syn Ireny Greifové z jejího prvního vztahu, se netají svým rozhořčením. Ester s ním vůbec nekomunikuje a nepozvala ho ani na pohřeb jeho vlastní matky, natož na pohřeb Josefa Laufera, který byl jeho nevlastním otcem. „Dodnes nevím, kde mám mámu. Moje nevlastní sestra si myslí, že na to nemám právo. Je to děsivé,“ vyjádřil se Karel Greif. Dodal, že pokud Ester oba rodiče skutečně pohřbila společně, on by byl pravděpodobně poslední, komu by tuto informaci sdělila.

Přátelé v nejistotě

Podobně se vyjádřil i Oldřich Lichtenberg (61), majitel Divadla Broadway, kde Josef Laufer působil. Ani on nemá žádné informace o místě posledního odpočinku zpěváka. „Nikdo mi nic neřekl. S Ester se mám vidět do Vánoc, tak snad se něco dozvím,“ doufá Lichtenberg.

Tajemství kolem Ester

Ester Lauferová je známá svou uzavřeností a tajnůstkářstvím. Již v minulosti utajovala informace o zdravotním stavu svého otce, který strávil čtyři roky v umělém spánku. Podle zpěvačky Jarmily Gerlové (81), která spolu s Vlastou Kahovcovou (80) začínala svou kariéru právě u Josefa Laufera, bylo toto chování velmi zvláštní. „Chtěli jsme za Pepou jít, ale Ester nám neřekla, kde je. Tvrdila, že by za ním začaly proudit davy lidí. To bylo opravdu divné,“ uvedla Gerlová.

Zasloužená úcta

Přátelé a kolegové Josefa Laufera i Ireny Greifové se shodují, že oba manželé by si zasloužili, aby lidé mohli navštěvovat jejich hrob a vzdát jim úctu. „Pepa s Irenou by určitě chtěli, aby jim lidé chodili na hrob. Ester vážně nikdo z nás nechápe,“ uzavřela Gerlová.

Zatímco se blíží Vánoce, přátelé a rodina stále doufají, že se jim podaří zjistit, kde slavný zpěvák a jeho manželka spočinuli. Ester však zatím zůstává neoblomná a odmítá sdílet jakékoli informace.