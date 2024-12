Influencerka Nela Slováková si potrpí na luxus a pochlubila se, kolik peněz vydělává

Miliony a nemovitost v exotickém ráji.

Nela Slováková, známá česká influencerka a podnikatelka, se v nedávném rozhovoru podělila o detaily svého finančního úspěchu a plány do budoucna. Tato třicetičtyřletá žena, která si potrpí na luxusní životní styl, otevřeně přiznává, že peníze jsou pro ni důležitou součástí života. Její záliba v luxusu se odráží nejen v jejím šatníku, ale také v destinacích, kam cestuje, a restauracích, které navštěvuje. Nyní však promluvila o tom, jak si své bohatství vydělává a co ji motivovalo k podnikání. Nela patří mezi nejvýraznější osobnosti české influencerské scény, ale zároveň je i úspěšnou podnikatelkou. Její aktivity zahrnují vlastní značku plavek, investice do nemovitostí a samozřejmě i příjmy z Instagramu, kde má početnou základnu sledujících.

Sama přiznává, že láska k penězům ji provází už od dětství. „Už jako malá jsem měla ráda peníze. Bavilo mě vymýšlet různé způsoby, jak je získat, abych si mohla něco koupit,“ vzpomíná Nela s úsměvem.

Zásadním momentem v její kariéře byla účast v reality show Hotel Paradise v roce 2012, kterou nakonec vyhrála. Výhra ve výši jednoho milionu korun jí umožnila udělat první větší investice – koupila si byt v Brně za 750 tisíc korun, nechala si upravit zuby a zbytek peněz utratila. Tato zkušenost jí však otevřela dveře k dalším příležitostem a postupně se začala věnovat podnikání.

Dnes Nela vydělává přibližně milion korun měsíčně, což jí umožňuje nejen udržovat svůj luxusní životní styl, ale také plánovat další investice. Jedním z jejích aktuálních cílů je pořízení nemovitosti v exotických destinacích, jako je Dubaj nebo Bali. Tyto nemovitosti plánuje pronajímat, což by jí mohlo přinést další stabilní příjem.

Nela Slováková je tak příkladem ženy, která dokázala využít svou popularitu a podnikatelský talent k vybudování úspěšné kariéry. Její příběh ukazuje, že s odhodláním, kreativitou a správnými rozhodnutími lze dosáhnout finanční nezávislosti a splnit si své sny.