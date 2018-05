Udělej si sám: Na porod postačí chytrý telefon, tkaničky a žabikuch

VIDEO MAGAZÍN - Magazín autor: Lukáš Strašík

Vzpomínáte si, jak si Rowan Atkinson v epizodě Trable pana Beana sám opravoval zuby? O více než čtvrt století později něco trochu podobného udělala jistá Američanka z Nashvillu – jenže v reálu. Podle hesla udělej si sám porodila v hotelovém pokoji v Turecku a stačilo jí k tomu málo: chytrý telefon, ručník, tkaničky, rychlovarná konvice, hrníček a kapesní nůž.

Když se 22letá ajťačka od amerického vojenského letectva Tia Freemanová vydala v březnu z Atlanty přes Istanbul do Stuttgartu, ještě netušila, do čeho jde. Že je těhotná, se dověděla až v šestém měsíci. Teď byla v osmém, vidět to na ní ale prakticky nebylo, a tak si řekla, že těch čtrnáct dní v Německu u kamarádů přece nějak vydrží – zvlášť když už měla dávno koupenou letenku.

Let trval jedenáct hodin, podávalo se kuřátko nebo losos. Tia je ale vegetariánka a zapomněla si předem objednat speciální stravu. Hlad byl ovšem silnější, a tak se rozhodla pro lososa. Před přistáním v Istanbulu, kde měla strávit příštích 17 hodin, ji chytly křeče a udělalo se jí špatně. Nejdřív to přičítala otravě z jídla, ale v letištní hale jí už bylo jasné, že jde o porodní bolesti.

Všechno je na webu

Hlavně nerodit na letišti, blesklo jí hlavou a urychleně se odebrala na hotelový pokoj, který měla nedaleko letiště zamluvený. Byla odkázána sama na sebe, nikoho tu neznala a nikomu nevěřila. "Byla jsem v cizí zemi, nikdo tady neuměl pořádně anglicky," vzpomíná dnes. Neznala ani číslo na pohotovost. Navíc se obávala, že by to beztak už do porodnice nestihla, a ani si nebyla jistá, jak by to vlastně fungovalo se zdravotním pojištěním. Jediné, co měla, byl chytrý telefon.

Ležela na hotelovém lůžku a začala googlit, co si má počít. Na wikiHow si přečetla něco o domácích porodech a na YouTube si pustila klipy How to deliver a baby in an emergency a Giving birth in bath alone home.

Když se doba mezi kontrakcemi zkrátila pod dvě minuty (dobu si samozřejmě také změřila stopkami v telefonu), napustila si vanu a lehla si do ní. Pořádně se zakousla do srolovaného ručníku a pětkrát nebo šestkrát zatlačila. Pak už držela v náručí syna. Celé to trvalo něco přes půl hodiny. Následovalo vytlačení placenty, přestřižení pupeční šňůry… všechno pěkně podle návodu na YouTube. Jako svorky nahonem posloužily tkaničky vyvařené v hrníčku vodou z rychlovarné konvice, jako skalpel kapesní nožík – také vyvařený. Pak po sobě čerstvá maminka uklidila, vytřela, nakojila chlapečka… a oba spokojeně usnuli. Koupelna prý po porodu vypadala jako z nějakého hororového filmu, jak dnes už s úsměvem vzpomíná Tia.

Nazítří ráno se vydala s čerstvě narozeným synem zabaleným do blůzy na letiště, aby jí tam poradili, co dál. Neměla žádný dokument, který by prokazoval, že je právoplatnou matkou. Úřednictvo ani policie jí samozřejmě nevěřily, teprve lékař po vyšetření obou konstatoval, že Tia opravdu mohla dítě noc předtím porodit. Kontaktoval se americký konzulát v Istanbulu a novopečená maminka s dítětem jela šupem do nemocnice – 24 hodin po porodu. Tam konstatovali, že jsou oba v pořádku. A turecký tisk měl o čem psát.

Tohle doma nezkoušejte

Americký konzulát po sedmi dnech vystavil chlapečkovi rodný list a doklady: Xavier Ata Freeman, narozen 7. března 2018 v Istanbulu, váha 2900 gramů. Jméno Ata mimochodem navrhl turecký letištní personál.

Tia následně strávila v Turecku dva týdny, teprve pak jí lékaři dali zelenou k návratu domů. Pobyt plně a ochotně uhradily turecké aerolinky. Všechno tedy nakonec dobře dopadlo a doma ve Státech pak byla veliká sláva. Mladé Afroameričance se totiž podařilo těhotenství utajit před rodinou i přáteli, takže o to větší překvapení to pro ně bylo. Později se se svým příběhem pochlubila na sociálních sítích a její dobrodružství neuniklo ani pozornosti místních médií.

Teď už Tia zase pilně v práci zařezává. Nezvyklý porod ji naučil, aby byla ve stresu vynalézavá a hlavně zachovala klid a chladnou hlavu. A zároveň už ví, že se dá zvládnout úplně všechno – pokud máte dobré internetové připojení. Zkrátka urob si sám. "Doktor Google" je ostatně jeden z nejčastěji konzultovaných specialistů, a navíc s nejširším spektrem odborných znalostí - byť samozřejmě bez záruky. Odborníci nicméně odrazují budoucí maminky od toho, aby následovaly příklad nashvillské dívky. Každá sice má samozřejmě právo porodit bez cizí pomoci, nicméně potenciální riziko pro matku a dítě je v tomto případě veliké.

A pro pořádek dlužno podotknout, že v době, kdy si pan Bean na zubařském křesle sám spravoval chrup, ještě žádný YouTube nebyl.