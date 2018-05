Novinář Babčenko žije, jeho zdánlivá vražda byla součástí operace tajné služby

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Ruský opoziční novinář Arkadij Babčenko, o jehož vraždě v úterý informovala média, je naživu. Ukrajinská tajná služba SBU o plánovaném útoku, který podle ní nařídily ruské tajné služby, věděla a v rámci zvláštní operace jí zabránila.

Na tiskové konferenci to ve středu oznámil šéf SBU Vasyl Hrycak, píší ukrajinská média. Novinář Babčenko v přímém televizním přenosu poděkoval ukrajinským úřadům, že mu zachránily život.

"Mohl bych vyjádřit soustrast rodině Arkadije Babčenka, ale neudělám to," řekl šéf SBU před shromážděnými novináři. Místo toho pozval ruského novináře do sálu.

Babčenko se na tiskové konferenci rovněž omluvil své manželce za to, jakým "peklem si musela projít". Ani ona nevěděla, že jeho smrt je součástí operace tajných služeb.

"Zvláště se omlouvám své ženě. Je mi to líto, ale nebyla jiná možnost. Operace se připravovala dva měsíce. Já jsem se to dozvěděl před měsícem. Výsledkem operace bylo zadržení jedné osoby," prohlásil Babčenko, když se nečekaně objevil vprostřed tiskové konference ukrajinských tajných služeb.

Babčenka přitom v úterý nalezla u vchodu do svého kyjevského bytu právě jeho manželka. Měl být několikrát střelen do zad a zemřít cestou do nemocnice. Jak poznamenala BBC, bližší podrobnosti o tom, jak přesně byla vražda zinscenovaná, zatím nebyly známy.

Organizátora novinářovy vraždy, ukrajinského občana a prostředníka ruských tajných služeb, zatkly ukrajinské bezpečnostní složky dnes odpoledne v Kyjevě, uvedl podle agentury Interfax-Ukrajina šéf SBU.

Organizátor vykonavateli útoku nabídl jako odměnu 30 tisíc amerických dolarů (cca 670 tisíc korun) a jako zálohu mu vyplatil 15 tisíc dolarů. Samotný prostředník zločinu podle Hrycaka dostal od ruské strany 10 tisíc dolarů.

Organizátor na výkon vraždy naverboval muže, který se v minulosti na straně ukrajinských vládních sil účastnil protipovstalecké operace na východě Ukrajiny, uvedl Hrycak. Plánovaná vražda Babčenka byla podle něj součástí velké operace, jejíž cílem je zlikvidovat opozičně smýšlející Rusy a to především novináře a blogery, kteří otevřeně kritizují ruskou vládu

Najatý organizátor měl mimo jiné na starosti zakoupit za ruské peníze zbraně a munici, pro jejichž uložení měl na území Ukrajiny vytvořit sklad. Objednat měl zhruba 300 útočných pušek kalašnikov, stovky kilogramů trhaviny a neomezený počet nábojů, napsal list Ukrajinska pravda. Po vraždě Babčenka měl organizátor v plánu odjet přes třetí zemi do Ruska.

Babčenko svého času působil jako válečný zpravodaj v Donbasu na východě Ukrajiny a podle šéfredaktora listu Moskovskij komsomolec podporoval stanoviska ukrajinských úřadů vůči Rusku ohledně konfliktu v Donbasu, anexe Krymu či sestřelení civilního letu MH17 nad východní Ukrajinou.

"Vrah" spolupracoval

Ukrajinský generální prokurátor Jurij Lucenko dnes zároveň oznámil, že vykonavatel novinářovy vraždy s ukrajinskými úřady od počátku spolupracoval. V případu tak bude vystupovat jako svědek. "Ve chvíli, kdy se ukrajinská služba bezpečnosti (SBU) dozvěděla o plánovaném činu, jsme byli schopni navázat spolupráci s osobou, jíž byl výkon vraždy nabídnut... Vykonavatel tak byl součástí operace, jejímž cílem bylo usvědčit organizátora a dozvědět se více informací o objednavateli," řekl dnes podle agentury Unian Lucenko.

Babčenko dnes uvedl, že ho ukrajinské úřady kontaktovaly měsíc před plánovanou "vraždou". "Podle mých informací se zvláštní operace připravovala dva měsíce. Mě o tom informovali před měsícem... Celý měsíc jsme pak byli v kontaktu, přemýšleli jsme, pracovali společně," uvedl Babčenko před novináři v Kyjevě.

V Rusku se mluví o propagandě

Podle mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mariji Zacharovové zpráva ohledně pokusu o zavraždění novináře Arkadije Babčenka v Kyjevě má zjevně mít propagandistický účinek. Napsala to na facebooku v reakci na zprávu z ukrajinské metropole, že Babčenko žije. Mluvčí prezidenta Vladimira Putina se k tomu zatím nechtěl vyjádřit.

"To, že je Babčenko živ, je nejlepší zpráva. Kéž by tomu tak bylo vždy. Bohužel v jiných případech se maškaráda nezdařila. To, že byl v této historce podstrčený propagandistický účinek, je očividné," napsala Zacharovová ve svém příspěvku.

Podle sdělení prezidentova mluvčího Dmitrije Peskova Kreml zatím nemá k dispozici úplnou informaci o situaci kolem Babčenka. "Viděl jsem (zprávy o tom, že Babčenko je živý), ale prozatím k tomu žádnou informaci nemám," citoval TASS Putinova mluvčího.