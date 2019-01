Třináct měsíců po pádu lávky v Troji: Kdy budou zranění odškodněni?

Poškození pádem trojské lávky by se měli dočkat požadovaného odškodnění do konce letošního ledna. Praha uzavře s Kooperativa pojišťovnou dohodu o spolupráci na odškodnění, jejímž cílem je poskytnout zraněným peníze dříve, než skončí policejní vyšetřování a bude znám viník. Oznámila to radní Hana Kordová Marvanová (Spojené síly pro Prahu). Dohodu města s pojišťovnou musí ještě schválit zastupitelé.

Lávka se zřítila 2. prosince 2017 a zraněni byli čtyři lidé, z toho dva vážně. Město loni každému ze zraněných dalo 50 tisíc korun. Příčina pádu stále není známa. "Domluva s Kooperativou je taková, že jakmile bude dohoda oběma stranami podepsána, budou poškozeným doložené a uplatněné nároky na odškodnění vyplaceny," řekla radní. Pojišťovna vyplatí v lednu peníze těm poškozeným, kteří jí doložili všechny potřebné doklady. Ti, kteří tak dosud neučinili, je mohou stále ještě dodat. Případně je pojišťovna, podle návrhu dohody s městem, vyzve k jejich doložení. Následně jim peníze vyplatí. Kdo za to může? Návrh dohody, kterým se budou příští pondělí zabývat pražští radní, musí ještě schválit zastupitelé hlavního města. Důvodem je, že výše plnění od pojišťovny zřejmě přesáhne pět milionů, a nemohou tak o ní rozhodovat pouze radní. Město je v současné chvíli v kontaktu s poškozenými a jejich právními zástupci, které o chystaných krocích informuje. Dohoda mezi Prahou a pojišťovnou zraněné nezavazuje k podpisu žádného dokumentu. "Hodláme se postiženým samozřejmě ještě omluvit," řekla radní. Kdo je zodpovědný za předloňský pád lávky, zatím není jasné, neboť ještě neskončilo vyšetřování policie. Praha letos plánuje výstavbu provizorní lávky, která nahradí původní ve stejné trase a spojí přes řeku ulici Pod Havránkou v Troji s Císařským ostrovem. Sloužit bude pro chodce, cyklisty a budou po ní moci přejíždět v případě potřeby i záchranáři. Nyní na místě funguje přívoz. V budoucnu chce Praha vypsat architektonickou soutěž na finální podobu lávky, která má mít šířku šest až sedm metrů. Související články Ponton zřícenou lávku nenahradí, Praha zavřela můstek v Černošicích

