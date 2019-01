Kde je hranice studu českého showbyznysu?

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Albert

Sláva bývá pomíjivá a je třeba ji neustále živit. V některých případech dokonce za každou cenu. Kdo umí dobře prodat svůj úspěch i své průšvihy, na toho se zkrátka nezapomíná.

Odpadky hoří a jejich štiplavý zápach nedávno zamořil i český internet. Tentokrát se ale nebudeme se pouštět do aktuálního stavu rozptylových podmínek - řeč bude o aktuálně nejštiplavějších osobnostech českého showbyznysu. A koneckonců vyjde skoro nastejno, zda lapáme po dechu smíchy, nebo kvůli smogu velkoměst.

Kdo by si nepamatoval vyhlášené "blikance" dnes již legendárního fotbalového obránce Tomáše Řepky. Ty ho totiž vždy, na rozdíl od výkonů na hřišti, dokázaly dostat na titulní strany tuzemských i zahraničních médií. Dnes je to ale jiné, protože sláva se dělá na internetu. Sociální sítě, bulvární weby plné skandálů... a kdo není alespoň jednou měsíčně opilý, těžce nemocný, polomrtvý nebo zkrachovalý, upadne do společenského zapomnění.

Jak ale tu pomíjivou slávu živit, když stát se influencerem je mezi společenskou smetánkou naprostou samozřejmostí? Můžete být úspěšní - anebo naopak, ale musíte to v každém případě umět prodat. Své by o tom mohl vyprávět již zmiňovaný Tomáš Řepka a jeho přítelkyně Kateřina Kristelová. Ať už sledování jejich osudů je, nebo není pod vaši úroveň, určitě jste o nich v posledních dnech někde slyšeli. V televizi, v tramvaji, na sociálních sítích, v restauraci nebo na úřadě.

Pokud ne, zkuste jejich jména zadat do vyhledávače, a nestihnete počítat články, které se na vás budou sypat. Dokonce i Wikipedie měla tuto dvojici několik dní mezi nejvíce vyhledávanými klíčovými slovy. K takovému privilegiu jim však nepřímo pomohly hodně kontroverzní audionahrávky, na nichž se hlasy nápadně podobaly právě zmiňovanému Řepkovi a Kristelové. O jejich obsahu i důvěryhodnosti nechť si každý udělá obrázek sám.

Hranice studu padly

Za odvedení pozornosti celého národa by jim mohla srdečně poděkovat i žížala Jůlie, protože její dlouholetá parťačka Dáda to o Vánocích na pražských Vinohradech rozjela trochu špatným směrem - a bylo z toho pěkné nadělení. Polehčující okolností budiž, že se její auto zastavilo až o vůz mezinárodně hledané osoby, takže hvězda dětských estrád a někdejší sen většiny mužské populace z památné scény ve filmu Vrchní, prchni! nakonec udělala dobrý skutek.

Sláva se dá zkrátka pořídit na každém kroku, různými způsoby a dokonce i zdarma. Problém však nastává, když se jí rozhodnete zbavit. To je pak už je její cena mnohdy nevyčíslitelná.

O Řepkovi a Kristelové se nemluví a nepíše zrovna tak, jak by si asi jejich rodiče přáli. Spíše naopak. Ale o to vůbec nejde, protože do kamen také můžete místo dřeva naházet odpadky - a oheň hoří dál. Jen ten kouř a zápach bude okolí silně otravovat. Ve vesnici se o vás však mezi sousedy bude zaručeně mluvit. A o to přece jde.

Hranice studu byly dávno zbořeny posledními fotografiemi z toalet (ZDE) a desítkami tisíc srdíček. Je třeba být vidět - ať už to znamená a stojí cokoliv. Jan Palach by v dnešní době svým činem dal všem influencerům pořádně na frak, internet by ale nikdy nezamořil.