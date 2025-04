Kampus plný kostí: Místo univerzity masový hrob!

22. 4. 2025 – 14:30 | Zpravodajství | Alex Vávra

Chtěli stavět kampus. Místo toho narazili na kostry, středověkou kryptu a pozůstatky římského města. Gloucester má doslova dějiny pod nohama.

Většina z nás má nějaké ty kostlivce ve skříni. Ale co když na ně narazíte přímo pod nohama? Třeba při rekonstrukci bývalého obchodního domu? Přesně to se stalo v britském Gloucesteru, kde se z opuštěného obchodního domu Debenhams postupně stává nový městský kampus Univerzity v Gloucesteru. Jenže jak se dělníci pustili do země, místo starých potrubí a kabelů vykoukly… kosti. A ne ledajaké. Archeologové z Cotswold Archaeology nakonec odkryli ostatky 317 jedinců ze středověkého a novověkého období. A to byl jen začátek.

„Pokaždé, když pracujeme v Gloucesteru, objevíme něco nového,“ říká Cliff Bateman, hlavní projektový archeolog. „Tohle místo je naprostý poklad.“

Mezi kostrami se našly artefakty jako dýmka na tabák nebo úlomky vinné lahve, ale archeologové brzy narazili na mnohem starší stopy: římskou keramiku, základy domů a dokonce silnici z 2. století našeho letopočtu. Není divu – dnešní King’s Square byla podle odborníků kdysi severovýchodní částí římského města. Od roku 2023 odhalili výzkumníci také 83 cihlových hrobek, zbytky měšťanského domu a klenutou kryptu kostela sv. Aldata. Ten byl postaven roku 1750 na místě původního svatostánku, jehož historie sahá až do dob před normanskou invazí v roce 1066. Starý kostel byl zasvěcen biskupovi, který padl v bitvě roku 577. Nakonec ho ale zničila anglická občanská válka a novější náhrada byla zbořena v roce 1960. Zbytky původního středověkého kostela se zatím nenašly, ale archeologové věří, že jsou nablízku.

Z předběžných analýz zubů vyplynulo, že lidé zde pohřbení jedli hodně sladkého – zřejmě spousta cukru, možná z medu nebo později z koloniálního obchodu. Zajímavostí je, že asi polovina koster neležela v hrobkách, jako ostatní. V jiné části Gloucesteru pak archeologové dříve objevili i římské hroby, kde byli lidé pohřbeni obličejem dolů, nebo dokonce bez hlav – ty pak byly pečlivě položené mezi chodidly. A to nejlepší? Bateman je téměř jistý, že pod novověkým pohřebištěm leží neporušené římské budovy. První stopy – mozaiky a základy zdí – se objevily už ve sklepeních bývalého Debenhamsu.

Lidské ostatky sice vystaveny nebudou, ale to nejlepší z nalezených římských, středověkých i novověkých artefaktů se chystá do expozice přímo na místě. „Všechny tyto předměty zůstaly po zdokumentování na místě a budou vystaveny v kampusu. Studenti, zaměstnanci i návštěvníci si je budou moci prohlédnout, jakmile bude kampus plně v provozu,“ říká Steve Sheldon z Cotswold Archaeology. Univerzitní kampus má otevřít už letos v září. A jestli existuje lepší způsob, jak začít hodinu dějin, než přímo nad dávným pohřebištěm a římskou silnicí – tak o něm ještě nikdo neslyšel.