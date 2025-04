Zrádce nebo hrdina? Pravda o smrti kapitána Titaniku šokuje

22. 4. 2025 – 11:27 | Zpravodajství | Alex Vávra

Více než sto let si svět myslí, že kapitán Titaniku si vzal život. Nová svědectví ale odhalují úplně jiný, šokující příběh jeho posledních chvil.

Zhruba 1 500 mrtvých, jeden ledovec a stovky nezodpovězených otázek. Ale žádná z nich není tak temná a tragická jako ta, která se týká jednoho muže: kapitána Edwarda Johna Smithe, legendy oceánů. Oficiálně se neví, jak zemřel. Tělo se nikdy nenašlo. A jak se teď ukazuje, možná jsme celou dobu věřili lži. Autor Dan E. Parkes rozvířil vody dějin svou knihou Titanic Legacy: The Captain, the Daughter and the Spy, kde tvrdí, že celý příběh o tom, že se kapitán Smith na můstku zastřelil, je – doslova – „titanická lež“. Už tři dny po katastrofě přinesl Los Angeles Express bombastický titulek: „Kapitán E. J. Smith se zastřelil.“ O den později Daily Mirror přitopil pod kotlem: „Kapitán Smith se zastřelil na můstku.“ Média si našla svého padoucha. A přeživší? Ti si mezi sebou předávali šeptané zvěsti.

V době, kdy byl kapitán považován za čestného vůdce, bylo slovo sebevražda stejně hanlivé jako zbabělost. Přesto se rychle stala hlavním scénářem jeho konce. Parkes to ale odmítá: žádný důkaz, žádné jméno, jen panika a šok. Podle něj svědci sice slyšeli výstřely, ale zbraně se tehdy používaly i na uklidnění davu. Ti, kteří byli dávno v záchranných člunech a loď už sledovali z dálky, si mohli snadno vyložit cokoli. „Zbraň slyšeli – a mozek si domyslel drama,“ tvrdí autor.

zdroj: Profimedia.cz

Parkes rovněž odmítá i další známé pomluvy, které přežívaly dlouhá desetiletí. Spekulace o tom, že kapitán pil, řídil Titanic nebezpečně rychle a ignoroval varování před ledovcem, prý byly jen dalším způsobem, jak hodit vinu na mrtvého. „Cestující potřebovali viníka – a Smith byl první na ráně,“ říká Parkes. Jenže existují i svědectví, která jeho verzi podporují – a ne všechna pocházejí z příkladných občanů. Jedno z nejdojemnějších svědectví pochází od George Breretona, notorického podvodníka, který se na Titanic dostal pod falešnou identitou.

Popsal scénu jako z filmu: kapitán prý ve vodě zachytil tělo kojence, doplaval s ním k záchrannému člunu, dítě předal posádce – a pak se bez váhání vrátil zpět na loď. Další přeživší, jako bankéř Robert Daniel nebo kuchař Isaac Maynard, tvrdí, že kapitána viděli na můstku až do posledních chvil. Maynard dokonce vypověděl, že Smithe později spatřil, jak plave ve vlnách, stále v uniformě a s kapitánskou čepicí na hlavě. Jeden z mužů na voru se mu snažil pomoci, podával mu ruku, ale kapitán to odmítl a zvolal: „Postarejte se o sebe, chlapci!“ Poté zmizel ve tmě.

zdroj: Profimedia.cz

Parkes cituje i další výpovědi, podle nichž kapitán zachránil dokonce i batole a odmítl nastoupit do člunu, i když mohl. Tento čin považuje za zcela odpovídající Smithově povaze. V dobách před katastrofou byl známý jako „kapitán milionářů“ – vážený, elegantní a oblíbený mezi bohatými pasažéry. O to snazší bylo obrátit proti němu hněv veřejnosti, když se loď snů proměnila v hromadný hrob.

Stevardka May Sloanová, která přežila, si vybavuje detail, který jí utkvěl v paměti: „Viděla jsem, jak se kapitán Smith rozrušil. Cestující si toho možná nevšimli, ale já ano. V tu chvíli jsem věděla, že jdeme ke dnu.“ Tak jak to bylo doopravdy? Zastřelil se? Utonul? Nebo se obětoval? Pravdu už možná nikdy nezjistíme. Ale jedno je jisté: kapitán Edward John Smith si nezaslouží být zapomenut jako zlomený muž, který vzal osud do vlastních rukou výstřelem – který možná nikdy ani nezazněl.