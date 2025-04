Nedá si pokoj! Režisérka opět polonahá, na Velikonoce se zakryla pouze hrstí skořápek

22. 4. 2025 – 8:27 | Magazín | Jiří Rilke

V odhalených modelech je jí dobře, zmínila nedávno. A myslela to zcela vážně, což dokazuje novým svátečním snímkem.

Režisérka Eva Toulová stíhá sekat jeden film za druhým, ale to jí nikterak nebrání ve volném čase ještě provokovat fanoušky divokými módními kreacemi, které mívají vcelku jasný společný jmenovatel: Zakrývají toho velmi málo.

Evu jsme tak v relativně nedávné době mohli spatřit v dětském brnění (a nic pod ním), pouze s černým páskem přes prsa, v kostýmu můry, v jarním minipásku z květů a nejnověji v "oděvu" ze skořápek, který ku příležitosti velikonočních svátků právě vystavila na svém Instagramu.

A uvozovky jsou opravdu namístě, protože byť skoro žádné z předchozích outfitů nezakrývaly zrovna moc, ten skořápkový už má opravdu blízko ke kompletní nahotě.

„Já se v těch odhalených modelech cítím opravdu velmi dobře. Musím říci, že je to opravdu velmi příjemné, ať si to každý vyzkouší. Opravdu si to užívám,“ zmiňovala nedávno v rozhovoru pro eXtra.cz.

„Rozhodla jsem se kreativně nazdobit nejenom vajíčka, ale i sebe a vytvořila jsem si outfit z opravdových vaječných skořápek, co mi zbyly při vaření a doplnila bolerkem z peří,“ přidala ještě komentář k velikonočnímu svlékání.

Reakce ne úplně klidných pánů na sebe samozřejmě nenechaly dlouho čekat a režisérčin záměr provokovat byl opět naplněn na jedničku. Však posuďte sami: