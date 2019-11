Byznys, v němž jde o víc než jen o miliardy. V médiích se přeskupují síly

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: red

Na tuzemské byznysovo-mediální scéně se přeskupují síly. Mluví se o vzniku nového ekonomicko-společenského týdeníku, o změně majitele časopisu Týden, Petr Kellner kupuje TV Nova, spekuluje se i o možných změnách v TV Barrandov… A také se ukazuje, jak je v současném politickém nastavení Česka pro tuzemské miliardáře výhodné nějaké to médium vlastnit, píše Robert Břešťan na webu Hlídací pes.

Značnou pozornost vyvolala minulý týden informace, že společnost Sazka miliardáře Karla Komárka se rozhodla stáhnout veškerou inzerci z vydavatelství Mafra. Kromě toho, že tento krok lze interpretovat jako jasné vědomí tuzemského byznysu, kdo že to Mafru stále ovládá, lze to číst i jako potvrzení toho, že se na tuzemské podnikatelsko-mediální scéně budou měnit poměry.

O tom, že v tuzemských médiích nic nebude jako doposud, víme samozřejmě i bez aktuálního sporu Sazka – Mafra, respektive Karel Komárek – Andrej Babiš.

Hlavní změnu přinese nové vlastnictví nejvlivnějšího tuzemského média TV Nova; jak známo, skupinu středoevropských televizí z majetku CME kupuje nejbohatší Čech Petr Kellner (transakce má být dokončena zhruba v polovině roku 2020, vyjádřit se musí antimonopolní úřady v jednotlivých zemích i Evropská komise), k tomu se vrátíme níže.

Asi se něco zadrhlo

Ve sporu Komárek – Babiš jde až o miliardu korun; záleží pak na úhlu pohledu. Pro Komárka by to vlivem nového zdanění byla čistá ztráta, pro Babiše čistý příjem do rozhazovačného rozpočtu.

V zákulisí se mluví o tom, že ve sporu jde o víc než o daně z hazardu – o příchod čtvrtého operátora, který by Babišovi mohl přinést spoustu politických bodů (díky slibům o tom, jak lidem zajistí levnější volání) a kterým by mohl být i Komárkův Sazka mobil. Jen se zatím "něco zadrhlo".

Každopádně fakt, že nové zdanění hazardu padlo zrovna jen a pouze na Sazku (jejíž loterijní hry se tím ocitly ve stejné škatulce daní jako ten nejtvrdší návykový hazard), asi není náhoda.

Možná si Karel Komárek (který teprve počátkem tohoto roku odkoupil menšinový podíl od Kellnerova byznysového kolegy Jiřího Šmejce) v tento čas bolestně uvědomuje, že při současném nastavení politických poměrů v zemi mu v portfoliu chybí nějaký ten vlastní "atomový kufřík", tedy vlastní médium.

Protože, jak praví lidé znalí věci: Babiš si politickou moc užívá, umí ji zobchodovat a je zároveň dost bohatý na to, aby nebylo mnoho věcí, které mu je možné nabídnout. Co mu k obchodu nabídnout jde, je jeho obraz v médiích vlastněných ostatními českými miliardáři.

Připomeňme, že v hazardním byznysu podniká i Penta (vlastní regionální Deníky) nebo Ivo Valenta (Synot Tip).

I proto se teď šušká o tom, že by snad ve spojení s Danielem Křetínským mohl mít Karel Komárek zájem o získání TV Barrandov, o jejímž finančním zdraví asi nejvíce vypovídá pohled do programového schématu.

Podobně se mluví o tom, že ze stáje Soukupovy Empresa Media co nevidět zmizí zpravodajský časopis Týden, koupit by jej prý měla Křetínského CMI.

Takové obchody se ale nikdy dopředu ani nevytrubují, ani nepotvrzují, tak to nechme pro účely tohoto textu v rovině spekulací, uvidíme, jak se vše vyvine.

Babišův muž v PPF

Bez zajímavosti není, že PPF nově přijala do svých řad někdejšího blízkého spolupracovníka Andreje Babiše Jana Kadaníka. Ten v posledních dvanácti letech šéfoval švýcarské firmě Ameropa, která stála u vzestupu Agrofertu a Andreje Babiše.

V roce 1996 se Ameropa stala minoritním akcionářem Agrofertu. V době, kdy se Agrofert snažil získat Unipetrol, byla dokonce vydávána za majoritního vlastníka společnosti.

Švýcarský partner byl Agrofertu významně nápomocen při nákupu německého výrobce čpavku SKW Piesteritz, který je dnes nejvýnosnějším podnikem holdingu.

Kadaník má za PPF dohlížet na zdárné dokončení koupě CME a je docela možné, že bude budoucím generálním ředitelem TV Nova. Bylo by zajímavé vědět, jak tento vzkaz z PPF čte Andrej Babiš.

Skupina Penta (jejímuž spolumajiteli Marku Dospivovi se připisuje už okřídlený výrok o tom, že se "média kupují jako atomový kufřík", tedy zbraň vzájemného odstrašení) stojí zdánlivě stranou.

Na jedné straně dala práci bývalému poslanci za ANO, komentátorovi Martinu Komárkovi, který o Babišovi stále mluví a smýšlí v superlativech, na straně druhé jsou zde náznaky, že si Marek Dospiva vybral nového politického favorita v podobě Trikolóry Klause juniora (nový pokus o podporu nějaké konzervativní strany po výbuchu Realistů Petra Robejška).

Koncem října se veřejně zastal Petra Kellnera ve věci koupě TV Nova další miliardář, majitel společnosti Seznam Ivo Lukačovič, který se jinak drží důsledně v ústraní. Napsal, že je totálním nesmyslem, aby Kellner využíval televizi jako politický nástroj.

Vzkaz je to zajímavý. Tím spíše od muže, jemuž před časem Babišova Mladá Fronta Dnes (poté, co se reportéři TV Seznam vydali natáčet ve věci kauzy Čapí hnízdo za Babišovým synem do Švýcarska) veřejně vzkázala, že "muž, který si dosud přísně střežil své soukromí, musí počítat s tím, že i to už bude propříště věc veřejná".

Do toho se vede otevřená byznysová válka mezi miliardářem blízkým Hradu i Babišovi Jaroslavem Strnadem a Františkem Savovem, toho času žijícím v Londýně, podezřelým z daňových podvodů.

Za vedlejší důsledek lze považovat i odchod významné části redakce ekonomického týdeníku Euro do zatím neznámého nového projektu ekonomicko-společenského časopisu. Kdo tento projekt bude platit, zatím veřejná informace není, i když nejčastěji se za kulisami ukazuje směrem k majitelům společnosti Big Board. Opět – uvidíme.

A dodejme, že (staro)novým hráčem na trhu chce být i zpravodajská stanice Prima CNN, kvalitnější a více zpravodajskou náplň mají dostat některá média z portfolia tuzemských miliardářů, například Rádio Zet ze stáje CMI (a je docela možné, že tento text ve svém výčtu ještě další hráče změny opomenul).

Zkrátka a dobře, je zjevné, že se v byznysovo – mediálním zákulisí postupně přeskupují síly. A dost možná se spolu s tím začnou vypovídat i dosud platné nepsané smlouvy o neútočení.

Robert Břešťan pro Ústav nezávislé žurnalistiky