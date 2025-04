Italská fotbalová liga odloží kvůli pohřbu papeže tři plánované zápasy

22. 4. 2025 – 14:33 | Zpravodajství | Alexej Chundryl

Italská fotbalová liga upraví po úmrtí papeže Františka i program dalších zápasů.

Duely 34. kola naplánované na sobotu, kdy se uskuteční pohřeb hlavy katolické církve, budou odloženy na později. Přesný termín zatím není znám. Informovali o tom ministr pro civilní ochranu Nello Musumeci a zástupci Serie A.

Papež František zemřel v pondělí ve věku 88 let. Vedení italské ligy v reakci na to přeložilo čtyři plánované pondělní zápasy 33. kola na středu. Změna sobotního programu se dotkne utkání Como - FC Janov, Inter Milán - AS Řím a Lazio - Parma.

František vedl katolickou církev od března 2013, kdy se do jejího čela postavil jako první papež z amerického kontinentu. Rodák z Buenos Aires byl také velkým fanouškem fotbalu a klubu San Lorenzo, jehož byl i členem. V poslední době měl vážné zdravotní problémy a od poloviny února až do konce března byl hospitalizován. Po propuštění se jeho stav zlepšoval, na Velikonoční pondělí ale náhle zemřel.