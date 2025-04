Velký horoskop na květen: Býci zažijí nové začátky, Panny se musí uskromnit, Ryby čeká bolestné loučení

22. 4. 2025 – 8:00 | Magazín | BS

Květen to má ve jméně – příroda rozkvétá a s ní i naše touhy a přání. Však kdy jindy má nadejít ten pravý lásky čas?

Květen 2025 v astrologii:

Klíčový moment bude úplněk 12. května pod Štírem. Přinese intenzivní emoce a chuť zbavit se všeho, co brzdí v rozvoji a v rozletu. Půjde o ideální čas zahladit staré křivdy a získat novou lehkost do života.

Druhá významná chvíle bude novoluní 27. května pod Blíženci. Skvělá doba k navázání nových kontaktů a hledání nových cest. Po zdravotní stránce je vhodné se v tuto dobu věnovat dýchacím cestám, ramenům a rukám, které mohou být v tomto období o něco citlivější.

Beran (21. března – 19. dubna)

Berani jsou tradičně velmi impulzivní znamení, ale v květnu se budou muset naučit svou horkou hlavu trochu ovládnout. Hvězdy vyzývají k trpělivosti a klidu, a to i zpočátku měsíce, kdy na Berany čekají nepříjemné, ale potřebné rozhovory s blízkými, díky kterým se budou muset podívat pravdě do očí.

Možná se to neobejde bez hartusení, ale nakonec pochopíte, že to bylo pro vaše dobro. V polovině měsíce se pak situace zlepší, a to zejména v oblasti vztahů. Nezadaní Berani mají šanci potkat někoho výjimečného, zadaní mohou prohloubit vztah a zlepšit romantiku.

Po finanční stránce buďte spíše opatrní a nepouštějte se do větších investic.

Býk (20. dubna – 20. května)

Pro Býky nadejde skvělá doba k vytyčení nových cílů a zahájení projektů, které třeba již delší dobu odkládali. Důležitý bude i vnitřní klid a zvládání emocí, bez čehož se rozvoj osobnosti neobejde. K tomu může dopomoci prostá relaxace, případně pobyt v případě či cvičení jako jóga.

Rovnováha se pak promítne i do pracovní oblasti, kde bude šance navázat nové spolupráce a rozšířit si obzory. V intimní rovině bude situace o něco horší, buďte proto opatrní a v případě neshod vězte, že nejlepší odpovědí je vždycky otevřená komunikace.

Pokud vás trápí nadváha, zvažte úpravu stravy. Květen se k hubnutí velmi dobře hodí.

Blíženci (21. května – 20. června)

Blíženci se mohou těšit především na lásku a uragán vztahů, ačkoliv ten nemusí dopadnout vždycky jenom dobře. Nezadaní Blíženci se mohou chystat na romantické chvíle zejména po úplňku, zadaní pak dokážou zlepšit vztah a vybudovat pevnější budoucnost. Důležité ale je nenechat se svést na scestí romantickou náladou. Buďte věrní a přijde odměna.

Zlepší se vztahy i s rodinou a přáteli. Ke konci měsíce ale přijde nejistota, kterou radši přečkejte v poklidu a vyhněte se zásadním rozhodnutím či podepisování důležitých smluv a podobně. Všechno raději důkladně promyšlete, konzultujte s odborníkem, pokud je to možné, a s konečným rozhodnutím si dejte trošku na čas.

Soustřeďte se především na duševní pohodu a zkuste trávit více času v přírodě. Vaše tělo se vám za to odmění.

Rak (21. června – 22. července)

Pro Raky je květen velmi vhodný k posilování především rodinných vazeb a zkoumání sebe sama. Naplánujte co nejvíc společných chvil v rodinném kruhu, pokud je to možné, a přemýšlejte, jaké aspekty vašeho života už pozbyly své užitečnosti a co by bylo potřeba změnit.

V partnerských vztazích se soustřeďte především na upřímnou komunikaci. Květen přinese jisté rozepře, ale nemusíte se děsit, s chladnou hlavou je vyřešíte raz dva.

Po zdravotní stránce zkuste sportovat či alespoň chodit na delší procházky. Vaše vitalita vystřelí vzhůru jako nikdy předtím.

Lev (23. července – 22. srpna)

Lvi budou mít především možnost dosáhnout kariérních úspěchů. Už tradičně se nebojí převzít iniciativu a předvést ostatním své vůdcovské schopnosti, což se tentokrát bude mimořádně hodit a Lvi budou mít šanci stát v čele nových úspěšných projektů. Pro ně je ideální doba právě okolo úplňku. Stejně tak se naskytne možnost navázat nové strategické spolupráce, stačí jen mít oči otevřené.

V partnerských vztazích ale bude potřeba si uvědomit, že i když jste lídrem v práci, doma se vždycky jedná o týmovou spolupráci a nikdo nikomu nevelí. Zaměřte se proto především na kompromisy vyhovující oběma stranám a netlačte příliš na pilu.

Panna (23. srpna – 22. září)

Panny budou mít zhruba do poloviny měsíce spíše horší období a je důležitá se zaměřit především na finance: Vyhnout se impulzivnímu utrácení a s penězi zacházet obezřetně, protože opak by se mohl šeredně vymstít. Udělejte si pořádek ve smlouvách a pracovních závazcích, aby vás nějaký zapomenutý náhle nepřekvapil a nevyvedl z míry.

Ve vztazích dejte prostor pro potřeby druhých a celý květen proběhne bez jakýchkoliv partnerských problémů.

Po zdravotní stránce zkuste vyváženější stravu: Pomůže vašim střevům a budete se cítit všeobecně lépe.

Váhy (23. září – 22. října)

Váhy by měly v květnu především nastavit hranice ve vztazích, které se v poslední době už trochu vymykaly kontrole, a hledat důležitou rovnováhu. Zejména kolem úplňku mohou vyplout na povrch dávno nevyřešené problémy, se kterými bude potřeba se konečně poprat.

Po finanční stránce bude namístě opatrnost, ke konci měsíce se ale může naskytnout příležitost k menší investici, která bude stát za zvážení, protože má dobrou šanci k povedenému zhodnocení.

Štír (23. října – 21. listopadu)

Pro Štíry bude květen víc než čímkoliv jiným hlavně měsícem změn, proměn a transformací. A aby změny proběhly k lepšímu, je důlěžité se zaměřit na uhlazení starých sporů a odpuštění starých křivd, které ničemu nepomáhají a jen vnášejí jed do vztahů, které by jinak mohly fungovat úplně bez jakýchkoliv problémů.

Pokud se vám opravdu povede odpustit a možná třeba navázat vztah s dávným kolegou či přítelem, se kterým jste se kdysi rozhádali, otevře se cesta k novým možnostem a příležitostem.

V práci buďte především upřímní a komunikujte otevřeně. Naskytne se situace, která bude vybízet k tomu si ji trochu přibarvit, ale nepodlehněte pokušení.

Střelec (22. listopadu – 21. prosince)

Střelci se mohou těšit na harmonický květen v příjemné rovnováze, ať už půjde o vztahy a romantiku, či osobní rozvoj. Vztahy se budou rozvíjet nejlepším možným způsobem přesně tím směrem, o který stojíte. A který Střelec bude chtít postoupit na novou úroveň sám před sebou, může zvážit například sebevzdělávání. V květnu totiž půjde jak po másle.

Trochu horší vyhlídky ale nastávají při cestování, které je sice pro Střelce často jako úplná přirozenost, ale v květnu je potřeba spíše opatrnost a zvýšená pozornost věnovaná maličkostem: Právě detaily se totiž hrozí pokazit a způsobit nepříjemnosti.

Kozoroh (22. prosince – 19. ledna)

Kozorozi budou v květnu zářit hlavně v práci. Nebudou se bát ukázat své schopnosti a na vlně sebevědomí pak rovnou slíznou i zaslouženou smetanu. Mladší Kozorozi, kteří jsou teprve na začátku pracovní cesty, si tak zlepší vyhlídku na rané povýšení. Zkušenější matadoři naopak předvedou své léty pilované zkušenosti a získají nový respekt od ostatních.

V osobních vztazích mohou přijít jistá nedorozumění, zkuste ale zachovat chladnou hlavu: Výbuch hněvu a prohlášení, která už pak nejdou vzít zpět, byste mohli hořce litovat. Kdo ale udrží nervy na uzdě, vyřeší každou rozepři v klidu a nemusí se bát žádných nepříjemných důsledků.

Po zdravotní stránce se věnujte především umenšení stresu a pravidelnému pohybu. Ne, nezdá se to, ale je opravdu potřeba.

Vodnář (20. ledna – 18. února)

Vodnáři budou mít krušný měsíc, za který ale budou nakonec ještě rádi. Výzev totiž přijde víc než dost a ve chvíli, kdy bude potřeba čelit hned několika najednou, by si jeden skoro až zoufal, ale všechno se nakonec zlomí a překonané výzvy vás posunou vpřed. Přijměte překážky a považujte je za příležitost k růstu či posílení společenských vazeb.

Důležité je především zvládnout vlastní emoce a nenechat nervozitu či stres, aby si s vámi dělaly, co chtějí. Vy jste pány svých citů, ne naopak.

Ryby (19. února – 20. března)

Pro Ryby bude květen měsícem zkoumání sama sebe a možná ne úplně příjemných zjištění, co vlastně v životě chtějí, co potřebují a co jim nakonec spíše škodí než prospívá. A jakmile přijde toto uvědomění, nastane čas opuštění těch věcí, které již neslouží a jsou v životě zkrátka navíc nebo vás dokonce brzdí v rozvoji.

Loučení bude bolestné, ale každá bolest vás zocelí a kde se zavřou jedny dveře, otevřou se dvoje nové. Připravte se popadnout nové příležitosti za pačesy, jak se sluší a patří.

Zdravotně se zaměřte na celkovou péči o rovnováhu a duševní pohodu.