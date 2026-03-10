Třetina mužů generace Z očekává, že je ženy budou poslouchat
10. 3. 2026 – 8:00 | Magazín | Jiří Rilke
Mladí, draví a rozhodně velmi ambiciózní. Průzkumy ukazují, že podstatná část mladých mužů je toho názoru, že by je ženy měly poslouchat. Uvidíme, jak budou reagovat po kontaktu s realitou.
Na štítu hrdě nesou rovnost a pokrokové vnímání světa, když ale přijde na lámání chleba, ukazuje se, že celá řada mužů mladé generace hýčká tradiční, až chtělo by se říci zastaralé představy o vztahové dynamice.
Vyplývá to z velkého anketního výzkumu agentury Ipsos zveřejněného u příležitosti právě proběhlého Mezinárodního dne žen.
Výzkum probíhal mezi celkem 23 000 respondenty z 29 zemí světa. A ukazuje se, že muži z generace Z (narozeni mezi lety 1997 a 2012) zaujímají překvapivě tradicionalistické postoje navzdory tomu, že vyrůstali ve společnosti už léta tvarované bojem za rovnoprávnost pohlaví.
A nebo jsou prostě moc mladí a setkání s realitou je teprve čeká.
Tak či tak, 31 % světových mladíků je přesvědčeno, že manželka by měla vždy a za každých okolností poslouchat svého manžela. Třetina se domnívá, že by manžel měl mít poslední slovo v důležitých rozhodnutích. A čtvrtina mladých adeptů se dokonce domnívá, že by se ženy neměly snažit vypadat příliš nezávislé.
Podobná čísla vypadají celkem děsivě, je ale také potřeba si uvědomit, že se jedná o průměr všech respondentů a lokální výsledky budou dost pravděpodobně úplně jiné.
Pro příklad se třeba stačí podívat na procentuální úroveň souhlasu třeba s tvrzením že "Od mužů se očekává, že boji za rovnoprávnost obětují až příliš mnoho."
V Indii si myslí, že muže otravují s rovností pohlaví až moc celých 70 % respondentů. V Evropě se naopak čísla pohybují mezi 30 - 40 procenty.
Existuje pak pochopitelně jistá pravděpodobnost, že podobně široké nůžky mezi kontinenty a kulturami pak budou i v přesvědčení, že ženy mají mlčet a poslouchat.
I tak se ale pořád nejedná o moc příznivé výsledky a své znepokojení neskrývají ani autoři ankety: "Je hluboce zneklidňující vidět, jak stále přežívají již zastaralé role pohlaví. A ještě horší je, že se zdá, že spoustu mladých lidí do těchto rolí tlačí sama společnost, ačkoliv by oni sami třeba ani nechtěli," soudí profesorka Heejung Chung, ředitelka Global Institute for Women’s Leadership v tiskové zprávě.
"Znepokojuje nás, že přístup k rovnosti pohlaví není mezi mladými pozitivnější, a to obzvlášť mezi mladými muži. Nejenže spousta mužů z generace Z zbytečně omezuje ženy, používáním zastaralých norem především omezují sami sebe," dodává bývalá australská premiérka Julia Gillard.