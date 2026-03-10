Trump si telefonoval s Putinem, jednali o konfliktu na Ukrajině a v Íránu
10. 3. 2026 – 8:12 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Americký prezident Donald Trump dnes telefonoval svému ruskému protějšku Vladimirovi Putinovi, oznámil večer <a href="http://kremlin.
ru/events/president/news/79294">Kreml. Rozhovor podle poradce ruské hlavy státu Jurije Ušakova trval asi hodinu a prezidenti jednali mimo jiné o situaci kolem Íránu a Ukrajiny. Washington hovor zatím nekomentoval. Ukrajina se brání ruské invazi a Spojené státy minulý víkend zahájily s Izraelem vzdušné útoky na Írán.
Trump opět vyjádřil zájem na rychlém ukončení konfliktu na Ukrajině, uvedl Ušakov. Putin podle něj předložil několik názorů, jak rychle ukončit konflikt týkající se Íránu, jehož režim je spojencem Moskvy. Hovor mezi Trumpem a Putinem Ušakov označil za "konstruktivní, věcný a otevřený". Putin s Trumpem podle něj naposledy telefonicky hovořili loni v prosinci.
Ukrajina se už přes čtyři roky brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. V nedávné době - tedy ještě před americko-izraelským útokem na Írán - nabraly na intenzitě diplomatické snahy o ukončení rusko-ukrajinského konfliktu vedené Spojenými státy.
Veškerá pozornost partnerů se nyní zaměřuje na situaci kolem Íránu a schůzka plánovaná na tento týden se tudíž na návrh americké strany odkládá, uvedl mezitím dnes na síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zároveň obvinil Moskvu ze snahy manipulovat situací na Blízkém východě ve prospěch své agrese na Ukrajině.
Spojené státy a Izrael zahájily útoky proti Íránu s deklarovaným cílem zamezit Teheránu získat jadernou zbraň, představitelé administrativy však nabízeli i různé jiné důvody začátku války. Teherán reagoval odvetnými údery v zemích regionu, kde jsou americké základny.
Putin Trumpovi podle Ušakova popsal vývoj bojů na Ukrajině, kde podle jeho tvrzení ruské jednotky "úspěšně postupují". Zda tomu tak skutečně je, však není jisté, například velitel ukrajinských sil Oleksandr Syrskyj nedávno uvedl, že ukrajinské jednotky za únor osvobodily více území, než Rusko dokázalo dobýt.
Šéf Bílého domu podle poradce ruského prezidenta naopak "zhodnotil vývoj situace v kontextu probíhající americko-izraelské operace" proti Íránu.
"Prezidenti se také dotkli otázky Venezuely, především z hlediska situace na světovém trhu s ropou," dodal Ušakov bez dalších podrobností. USA letos v lednu unesly venezuelského autoritářského vůdce Nicoláse Madura, který byl ruským spojencem. Nyní na americkém území čelí obvinění z narkoterorismu. Spojené státy mezitím podnikly kroky, aby si zajistily přístup k venezuelským zdrojům ropy.