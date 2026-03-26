Tohle jméno považujeme za ženské. Přesto ho má tisíc mužů v Česku
26. 3. 2026 – 17:49 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Na první pohled běžné ženské jméno. V české společnosti ho tak vnímá většina lidí. Přesto ho nosí i muži a není jich úplně málo. Jméno, které ukazuje, jak silně dokážou kulturní zvyklosti ovlivnit naše vnímání identity.
Jméno, které mate očekávání
Když někdo v Česku vysloví jméno Nikola, většina lidí si automaticky představí ženu. Statistiky ale ukazují, že toto jméno nosí i přibližně tisíc mužů. Právě tento nepoměr z něj dělá zajímavý fenomén, který odhaluje, jak moc jsou jména spojená s představami o pohlaví.
Podle dostupných dat patří Nikola v Česku mezi poměrně rozšířená jména, ale jeho mužská varianta zůstává spíše výjimkou. Zatímco u žen jde o běžnou volbu, u mužů často vyvolává překvapení nebo nedorozumění.
Odkud jméno Nikola pochází
Jméno Nikola má původ v řečtině, konkrétně ve jménu Nikolaos. To vzniklo spojením slov níkē (vítězství) a laos (lid), a jeho význam se proto vykládá jako „vítěz lidu“.
Do evropského prostoru se rozšířilo především díky kultu svatý Mikuláš, který patří mezi nejznámější křesťanské světce. Z jeho jména se postupně vyvinuly různé jazykové varianty – například Mikuláš, Nicholas nebo právě Nikola.
Proč je v Česku vnímáno jako ženské
Zatímco v některých zemích je Nikola běžně mužské jméno, v Česku se v průběhu 20. století ustálilo spíše jako ženské. Velkou roli sehrál jazyk i kulturní prostředí, kde koncovka „-a“ bývá typická právě pro ženská jména.
Naopak v zemích jako Srbsko nebo Chorvatsko je Nikola dodnes běžným mužským jménem. Známým příkladem je například vědec Nikola Tesla, jehož jméno by v českém prostředí mnozí automaticky považovali za ženské.
Proč rodiče tohle jméno volí
Obliba jména Nikola souvisí s několika faktory. Je krátké, snadno vyslovitelné a mezinárodně srozumitelné. Navíc působí jemně, ale zároveň moderně.
U mužů může hrát roli i originalita. Rodiče někdy záměrně volí jméno, které se vymyká běžným představám, a dávají tak dítěti určitou jedinečnost. V době, kdy se stále více rodičů snaží odlišit, může být právě taková volba atraktivní.
Jméno jako součást identity
Muži jménem Nikola se často setkávají s tím, že jejich jméno vyvolává otázky. Od každodenních situací, jako jsou e-maily nebo telefonáty, až po formální jednání, kde bývají automaticky oslovováni v ženském rodě.
Zároveň ale právě tato odlišnost může být i výhodou. Jméno si lidé snadno zapamatují a jeho nositelé na něj často nahlížejí jako na součást své osobní identity.
Když jméno odhaluje víc než jen označení
Příběh jména Nikola ukazuje, že jména nejsou jen neutrální označení. Nesou v sobě kulturní očekávání, historické souvislosti i společenské stereotypy.
A právě proto může jedno jediné jméno odhalit mnohem víc – třeba i to, jak moc jsme zvyklí přemýšlet v předem daných kategoriích.