26. 3. 2026 – 17:49 | Jana Szkrobiszová

Tohle jméno považujeme za ženské. Přesto ho má tisíc mužů v Česku
zdroj: Freepik.com
Na první pohled běžné ženské jméno. V české společnosti ho tak vnímá většina lidí. Přesto ho nosí i muži  a není jich úplně málo. Jméno, které ukazuje, jak silně dokážou kulturní zvyklosti ovlivnit naše vnímání identity.

Jméno, které mate očekávání

Když někdo v Česku vysloví jméno Nikola, většina lidí si automaticky představí ženu. Statistiky ale ukazují, že toto jméno nosí i přibližně tisíc mužů. Právě tento nepoměr z něj dělá zajímavý fenomén, který odhaluje, jak moc jsou jména spojená s představami o pohlaví.

Podle dostupných dat patří Nikola v Česku mezi poměrně rozšířená jména, ale jeho mužská varianta zůstává spíše výjimkou. Zatímco u žen jde o běžnou volbu, u mužů často vyvolává překvapení nebo nedorozumění.

Odkud jméno Nikola pochází

Jméno Nikola má původ v řečtině, konkrétně ve jménu Nikolaos. To vzniklo spojením slov níkē (vítězství) a laos (lid), a jeho význam se proto vykládá jako „vítěz lidu“.

Do evropského prostoru se rozšířilo především díky kultu svatý Mikuláš, který patří mezi nejznámější křesťanské světce. Z jeho jména se postupně vyvinuly různé jazykové varianty – například Mikuláš, Nicholas nebo právě Nikola.

Proč je v Česku vnímáno jako ženské

Zatímco v některých zemích je Nikola běžně mužské jméno, v Česku se v průběhu 20. století ustálilo spíše jako ženské. Velkou roli sehrál jazyk i kulturní prostředí, kde koncovka „-a“ bývá typická právě pro ženská jména.

Naopak v zemích jako Srbsko nebo Chorvatsko je Nikola dodnes běžným mužským jménem. Známým příkladem je například vědec Nikola Tesla, jehož jméno by v českém prostředí mnozí automaticky považovali za ženské.

Proč rodiče tohle jméno volí

Obliba jména Nikola souvisí s několika faktory. Je krátké, snadno vyslovitelné a mezinárodně srozumitelné. Navíc působí jemně, ale zároveň moderně.

U mužů může hrát roli i originalita. Rodiče někdy záměrně volí jméno, které se vymyká běžným představám, a dávají tak dítěti určitou jedinečnost. V době, kdy se stále více rodičů snaží odlišit, může být právě taková volba atraktivní.

Jméno jako součást identity

Muži jménem Nikola se často setkávají s tím, že jejich jméno vyvolává otázky. Od každodenních situací, jako jsou e-maily nebo telefonáty, až po formální jednání, kde bývají automaticky oslovováni v ženském rodě.

Zároveň ale právě tato odlišnost může být i výhodou. Jméno si lidé snadno zapamatují a jeho nositelé na něj často nahlížejí jako na součást své osobní identity.

Když jméno odhaluje víc než jen označení

Příběh jména Nikola ukazuje, že jména nejsou jen neutrální označení. Nesou v sobě kulturní očekávání, historické souvislosti i společenské stereotypy.

A právě proto může jedno jediné jméno odhalit mnohem víc – třeba i to, jak moc jsme zvyklí přemýšlet v předem daných kategoriích.

Česko mužské jméno význam žena
Zdroje:
wikipedia, emimino, svatky.centrum.cz, ptejteseknihovny.cz
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

